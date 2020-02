Promozioni ADSL 2020: tutte le migliori offerte con o senza fili

Quali sono le migliori promozioni ADSL del 2020? Con il sopraggiungere del nuovo anno, potrebbe essere una buona idea guardarsi attorno per cercare di migliorare la connessione Internet. Se la fibra ottica per molti italiani è ancora un miraggio, l’ADSL per fortuna è ormai piuttosto diffusa.

All’interno di questo mercato, le varie compagnie si stanno dando battaglia a suon di offerte e proposte ai clienti. Ma quali di queste sono realmente valide e quante sono in realtà solamente dei proverbiali “specchietti per le allodole”? In questo articolo abbiamo raccolto quali sono le proposte per i servizi ADSL del 2020, con il chiaro intento di fornirvi dati utili alla scelta tra le diverse compagnie.

Promozioni ADSL 2020: facciamo alcune premesse

Quando si deve scegliere qual’è la migliore promozione ADSL da attivare a casa propria bisogna prendere in considerazione diversi parametri, innanzi tutto devi decidere se attivare una linea con chiamate, oppure se attivare esclusivamente una promozione internet o infine se desideri attivare una linea ADSL senza fili. Inoltre, prima di scegliere qual’è la migliore, è bene fare un’indagine piuttosto accurata sulla copertura della zona.

Per chi abita in un paese piccolo e molto distante dai centri urbani con maggiore densità di popolazione, l’ADSL potrebbe arrivare a fatica o, in alcuni rari casi (per fortuna), non arrivare affatto. Generalmente ciò è verificabile direttamente tramite il sito dell’operatore, solitamente attraverso un form nel quale viene richiesto di inserire comune e via di residenza. Inutile affermare che, in caso di parere negativo, si deve per forza virare su altre compagnie.

La banda minima garantita? Utopia

Visto che non vi sono certezze riguardo la banda minima garantita, è difficile andare a definire la qualità specifica di una connessione. Oltre alla possibilità di effettuare test con la propria linea ADSL, risulta difficile prevedere quanto sarà il download effettivo.

In tal senso va tenuto molto conto della potenza della banda, che può variare a seconda della zona in cui ci si trova e dall’affidabilità del servizio proposto. Alcune combinazioni di compagnia e area infatti, sono deleterie e causano cali improvvisi di potenza se non continue disconnessioni. In tal senso, prima di prendere una decisione, è bene consultarsi con persone che hanno già abbonamenti ADSL nella propria via. Ricevere un feedback in questo senso può essere molto utile per evitare future spiacevoli sorprese (a contratto firmato).

A tutto questo discorso poi, va aggiunto anche il fattore Wi-Fi. I modem offerti dalle compagnie, offrono infatti antenne che permettono l’utilizzo della tecnologia Wi-Fi, oltre al classico cavo Ethernet. La linea Wi-Fi però può essere soggetta a diversi tipi di dispersione, per i quali la compagnia non ha però responsabilità di sorta.

TIM Super Fibra

Se si parla di promozioni ADSL 2020, perché non fare un upgrade direttamente alla fibra? Questa forma di tecnologia offre capacità di download impressionanti, che talvolta raggiungono 1 Gbps. In tal senso, TIM rimane una delle migliori opzioni disponibili anche per il 2020. L’opzione in questione è chiamata TIM Super Fibra e, oltre a una linea ultra potente, garantisce anche chiamate illimitate verso numeri fissi. Il costo è di 29,90 euro al mese per 12 mesi. Al termine di questo periodo, il costo salirà a 35 euro mensili.

A chi può servire un servizio del genere? La fibra garantisce una linea super efficiente, indispensabile per chi svolge operazioni piuttosto intense di upload e download. A prescindere da ciò, il prezzo contenuto consente a qualunque utente di poter fruire positivamente di tale servizio.

Vodafone Unlimited

Vodafone Unlimited è la risposta di un’altra tra le più grandi compagnie telefoniche del paese a TIM. Attivazione e modem sono gratuiti e, anche in questo caso, è possibile raggiungere velocità di download decisamente elevate. Nel pacchetto risultano incluse le chiamate gratuite. Perché dunque scegliere l’opzione di Vodafone rispetto a TIM Super Fibra? Il principale motivo è legato ai costi sul medio-lungo termine.

Vodafone Unlimited infatti, costa 28 euro mensili per 4 anni. Al termine di questo periodo, non solo tale cifra non aumenta, ma scende a 21 euro. A conti fatti dunque, questa soluzione risulta quella nettamente più conveniente sotto il punto di vista economico. Va fatta grande attenzione poi, alle periodiche offerte che l’azienda propone soprattutto verso chi ha un abbonamento presso una compagnia concorrente e che decide di passare a Vodafone.

Fastweb

Tra le promozioni ADSL 2020 è impossibile non citare Fastweb. Anche in questo caso, si tratta di una connessione che (almeno teoricamente) può raggiungere la velocità di 1 Gbps. Attivazione, noleggio e chiamate sono incluse nel pacchetto offerto dall’azienda, come da prassi.

Per quanto riguarda i costi, Fastweb Internet Ultra Veloce costa 26,95 euro al mese e, nel corso del tempo, non subisce cambiamenti di alcun tipo. Fastweb ha il vantaggio di offrire un’ottima copertura a livello nazionale. Anche in questo caso, non è da escludere che la sottoscrizione del contratto possa giovare di vantaggi o di offerte particolari nei prossimi mesi.

Wind Fibra 1000

Un’alternativa interessante è quella offerta da Wind, con la sua offerta Fibra 1000. Le modalità sono simili alle precedenti elencate con attivazione e modem gratuiti, così come per quanto riguarda le chiamate illimitate.

La formula di pagamento è simile a quanto offerto da Vodafone Unlimited, con un costo di 27 euro mensili per 4 anni e poi un abbassamento a 21 euro per i mesi successivi a tale periodo. In abbinamento all’abbonamento, vengono offerti 1.000 Giga di connessione per la rete mobile e il servizio Family Protect. Inoltre, la sottoscrizione può portare ad altri vantaggi a livello di contratti mobile.

Tiscali

Anche Tiscali ha da poco attivato una promozione ad hoc per gli utenti interessati ad avere internet a casa. Grazie a Ultra Internet Wireless potrai avere una connessione con velocità di download fino a 100 Mega e fino a 3 mega in fase di upload: l’offerta in questione sfrutta la rete 4G +, pertanto non sarà necessario portare i cavi telefonici fino in casa.

Le altre caratteristiche di questa offerta sono:

Modem gratuito

Rescissione del contratto gratuita e senza vincoli temporali

2 mesi di Infinity in regalo, per vedere molte serie TV, film e cartoni animati in streaming

Chiamate verso fissi nazionali senza tariffa collegata al minutaggio della conversazione: pagherai soltanto i 23 centesimi dello scatto alla risposta

Costo di attivazione pari a 30 Euro (precedentemente 99 Euro), sia in indoor che in outdoor

Eolo Super

Se finora abbiamo trattato compagnie conosciutissime, ora proponiamo un’azienda nuova del settore (ma comunque affidabile). Si tratta di Eolo, che si presenta come valido competitor rispetto alle già citate offerte con Eolo Super. Questo tipo di proposta va presa in grande considerazione anche per il fatto che, al suo interno, include anche una formula di abbonamento a DAZN (6 mesi gratuiti dal momento dell’attivazione).

Usufruendo di Eolo, la connessione può raggiungere un massimo di 100 Mbps e, in fase di attivazione, l’operazione ha un costo pari a 30 euro. La stessa cifra poi, è quella da pagare mensilmente per usufruire della connessione.

Go Casa

Un’altra azienda emergente del settore è Go Casa. Nello specifico, il contratto in questione si chiama Go Casa Plus No Limit. Il contratto include chiamate illimitate, mentre l’attivazione ha un costo non indifferente (50 euro). L’abbonamento è di 25 euro per 2 anni.

Conclusioni

Queste sono le offerte degne di nota che sono attualmente attive. Qualora non avessi trovato l’offerta adatta a te ti consiglio caldamente, prima di desistere, di utilizzare questo comodo tool online per confrontare le varie offerte.

Nel corso delle settimane aggiorneremo questo articolo man mano che le varie compagnie telefoniche presenteranno nuove interessanti modifiche.