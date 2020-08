Project xCloud arriverà sui dispositivi Android il 15 settembre: sarà incluso nel Game Pass Ultimate

Il servizio di streaming di giochi di Microsoft, Project xCloud, arriverà sui dispositivi Android il 15 settembre, come annunciato dalla stessa società statunitense in un post pubblicato sul suo sito Web. Project xCloud verrà incluso nell’Xbox Game Pass Ultimate, il servizio di abbonamento di videogiochi di Microsoft: in questo modo, gli utenti potranno cimentarsi su oltre 100 giochi sui loro telefoni o tablet Android dal cloud. Sarà disponibile in beta e verrà lanciato in 22 Paesi.

Ma quali giochi saranno disponibili con Project xCloud? Stando a quanto comunicato dal colosso di Redmond, i “gamers” potranno sbizzarrirsi con titoli come Yakuza Kiwami 2, Minecraft Dungeons, Gears 5, Destiny 2, Tell Me Why e molti altri ancora. Al momento, la disponibilità di Project xCloud è stata confermata solo su Android: l’azienda non ha ancora fatto sapere se e quando vedremo la funzionalità anche sui dispositivi iOS.

“Poiché il mondo che ci circonda cambia e l’intrattenimento è prontamente disponibile, indipendentemente dal dispositivo, è nostra visione rendere i giochi accessibili in una varietà di scenari. Tutte le esperienze che ti aspetti su Xbox e il tuo profilo di gioco viaggiano con te sul cellulare, inclusi l’elenco degli amici, i risultati, le impostazioni del controller e i progressi di gioco salvati “, ha dichiarato Kareem Choudhry, Corporate VP del Project xCloud di Microsoft.

L’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate ha un costo di 12,99 euro al mese, comprensivo di sconti, offerte, vantaggi esclusivi per i membri e Xbox Live Gold. Gli utenti che desiderano giocare sul proprio telefono o tablet Android dovranno scaricare l’app Xbox Game Pass dal Google Play Store, dal Samsung Galaxy Store o da ONE Store. Inoltre, per poter godere di Project xCloud è necessario avere un sistema operativo Android 6.0 o versioni successive.

Microsoft ha anche affermato di aver avviato collaborazioni con Razer, PowerA, 8BitDo e Nacon per creare nuovi accessori per il cloud gaming.

Fonte Gadgets360