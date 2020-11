Programmare i messaggi da inviare in un secondo momento: la novità in arrivo su Google Messaggi

L’app Google Messaggi ha recentemente ricevuto molte funzioni utili. Da adesso, tra le nuove funzionalità dell’app troviamo anche una vera e propria funzione di pianificazione dei messaggi. L’aggiornamento rilasciato da BigG viene individuato e segnalato dai colleghi di Android Central, che sottolineano come l’update riguardante l’app Google Messaggi consente all’utente di pianificare i messaggi da inviare in un secondo momento.

La nuova funzionalità viene fornita tramite un aggiornamento lato server, pertanto non è possibile scaricarla manualmente. Tuttavia, può rivelarsi molto utile in quanto consente di scrivere un testo e programmarlo per le ore successive, o per la sera, o anche per il giorno dopo. Con questa nuova funzionalità gli utenti possono stabilire l’ora esatta per inviare il messaggio.

Ma come si fa per programmare un messaggio? Niente di più semplice: basta premere a lungo il pulsante Invia per scegliere l’ora in cui inviare il messaggio. Le opzioni predefinite sono “Più tardi oggi, 18:00”, “Più tardi stasera, 21:00” e “Domani, 8:00”. Tuttavia, Google non si limita a proporre solo queste opzioni, ma fornisce all’utente anche una data e un’ora personalizzate. Dopo aver scelto l’ora preferita, basta cliccare su Salva. I messaggi programmati verranno visualizzati con un’icona a forma di orologio accanto agli stessi.

Inoltre, l’utente potrà modificare il messaggio programmato, eliminarlo o inviarlo immediatamente. Poiché si tratta di un aggiornamento lato server, per ora risulta abilitato solo per un numero limitato di utenti. Tuttavia, salvo imprevisti, la funzionalità dovrebbe raggiungere molti più utenti nelle prossime settimane.

La nuova funzionalità è stata scoperta dall’utente di Twitter, Sai Reddy: “Finalmente Google Messaggi ha aggiunto la funzione “Programma messaggio – scrive l’utente – Metti del testo in bozza, tocca e tieni premuto il pulsante di invio “programma messaggio”. Inoltre – aggiunge – puoi modificare il messaggio programmato, eliminarlo o inviarlo immediatamente”.

Fonte Phone Arena