La Corea del Sud sta affrontando un nuovo caso di sicurezza digitale che coinvolge l'app cinese di intelligenza artificiale, DeepSeek. Durante un briefing tenuto lunedì, la Commissione per la Protezione delle Informazioni Personali ha reso noto di aver bloccato i nuovi download dell'app nel paese. Questa misura è entrata in vigore sabato e non impatta gli utenti sudcoreani che già possiedono l'app installata sui propri dispositivi. Sorprendentemente, il servizio DeepSeek resta comunque accessibile nel paese tramite il web, il che potrebbe quindi sollevare ulteriori interrogativi sui tempi e modi di risoluzione di questa situazione.

Rilevamenti sui diritti alla privacy in Corea del Sud

Secondo quanto riferito da Reuters, rappresentanti di DeepSeek hanno riconosciuto di aver "parzialmente trascurato" alcune delle loro responsabilità ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati personali della Corea del Sud. Il paese è noto per avere una delle legislazioni più severe al mondo in materia di privacy, dotando i suoi cittadini di diritti robusti e chiari nella gestione delle informazioni personali. Il direttore della divisione per le indagini della PIPA, Nam Seok, è stato citato dall'Associated Press, dichiarando che DeepSeek ha mostrato "una mancanza di trasparenza riguardo ai trasferimenti di dati a terzi e ha potenzialmente raccolto informazioni personali eccessive". Il personale dell'azienda ha già inviato un rappresentante in Corea del Sud per affrontare le questioni emerse e per dare soluzione ai problemi di conformità.

Durata della restrizione e preoccupazioni della sicurezza

Attualmente rimane incerta la durata della restrizione imposta all'app. La PIPC ha, infatti, comunicato che la risoluzione delle problematiche sulla privacy potrebbe richiedere "un considerevole lasso di tempo". Questa attesa apre il campo a ulteriori preoccupazioni, non solo per gli utenti diretti dell'app, ma anche per la sensibilità delle informazioni raccolte dalla piattaforma.

Analisi provenienti da fonti occidentali sulla sicurezza delle informazioni hanno sollevato critiche relative più ampie al sistema di protezione dei dati di DeepSeek. La società di sicurezza mobile NowSecure ha riportato da due settimane che l'app invia dati non criptati verso server localizzati in Cina e gestiti da ByteDance, l'azienda madre di TikTok. Nella settimana precedente, un'altra compagnia di sicurezza ha scoperto una database aperto e accessibile sul web, contenente la cronologia di chat dei clienti di DeepSeek e altre informazioni sensibili.

Interazioni problematiche con l'intelligenza artificiale

Oltre alle questioni legate alla sicurezza dei dati, le funzionalità delle intelligenze artificiali di DeepSeek hanno destato ulteriori preoccupazioni. Ars ha tentato di interrogare il modello DeepThink dell'azienda su eventi storici significativi come il massacro di Piazza Tiananmen e sul suo film preferito collegato a "Winnie the Pooh", ma l'intelligenza artificiale ha ignorato queste domande, suscitando dubbi sull'adeguatezza delle risposte fornite da un sistema che dovrebbe operare a livelli elevati di consapevolezza e interazione.

La situazione di DeepSeek in Corea del Sud non solo getta luce sulle complessità della regolamentazione della privacy in un mondo digitalizzato, ma mette anche in evidenza le sfide che le aziende di intelligenza artificiale devono affrontare in termini di responsabilità e sicurezza dei dati. Resta da vedere come l'azienda risponderà a queste sfide e quali cambiamenti realizzerà in risposta alle giuste preoccupazioni emerse dal suo operato.