Problemi tecnici per Zoom: difficoltà di accesso e interruzioni per milioni di utenti

Zoom sta affrontando una significativa interruzione dei servizi, rendendo impossibile per molti utenti effettuare videochiamate o accedere al sito web. Secondo i dati di Downdetector, il malfunzionamento è iniziato intorno alle 21:00 ora italiana. La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione sulla popolare piattaforma di videoconferenze, utilizzata da milioni di persone a livello globale.

Descrizione dell’interruzione e sintomi riscontrati dagli utenti

Diverse segnalazioni provenienti dagli utenti sui social network, in particolare su X, evidenziano la frustrazione rispetto a questa situazione. Molti hanno riportato un messaggio di errore “Impossibile connettersi” quando tentano di partecipare a riunioni, mentre altri non riescono nemmeno a effettuare il login. Questa condizione ha creato notevoli disagi, dato l’uso che tantissime persone fanno di Zoom per lavoro e per incontri virtuali.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Alcuni utenti hanno provato ad aprire l’app di Zoom sui loro computer, ma persino in questi casi gli errori sono stati frequenti. Uno degli utenti ha menzionato difficoltà ad accedere utilizzando l’opzione di sign-in tramite Google, scoprendo che si veniva reindirizzati a una pagina che riportava il messaggio “Questo sito non può essere raggiunto. Controllare se ci sono errori nel link google.zoom.com.“

In aggiunta a queste problematiche, il sito web di Zoom è completamente non operativo, mostrando un errore 502 Bad Gateway. Questa situazione complica ulteriormente la capacità degli utenti di utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma.

La portata dell’interruzione e le ripercussioni

Nonostante la vasta gamma di segnalazioni, la portata esatta di questa interruzione non è ancora chiara. Al momento non è possibile determinare quanto tempo occorrerà a Zoom per risolvere i problemi e ripristinare un servizio normale. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda ha lasciato molti utenti nel dubbio su quando potranno tornare a usare la piattaforma senza difficoltà.

The Verge ha cercato di contattare Zoom per ulteriori informazioni, ma le e-mail inviate sono tornate indietro, probabilmente a causa dell’interruzione in corso. Questo ha reso difficile ottenere un quadro completo della situazione, e gli utenti continuano a monitorare i canali ufficiali e i social media per eventuali aggiornamenti.

In un’epoca in cui il lavoro da remoto e le comunicazioni virtuali sono diventate parte integrante delle nostre vite, problemi come quelli attuali possono avere ripercussioni significative. Mentre molti attendono pazientemente una soluzione, altri potrebbero dover considerare alternative per le loro esigenze di comunicazione. La speranza è che Zoom riesca a ristabilire il normale funzionamento nel più breve tempo possibile.