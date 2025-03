Problemi tecnici per i giocatori di Helldivers 2: il caso delle CPU obsolete

Diversi giocatori di Helldivers 2 si trovano ora di fronte a un’improvvisa impossibilità di continuare a giocare sui loro computer equipaggiati con CPU datate. Questo problema è il risultato della richiesta da parte degli sviluppatori di Arrowhead Game Studios e del publisher Sony di utilizzare sistemi che supportano l’AVX2 , tecnologia presente in numerosi processori dal 2013. Sebbene dette specifiche non fossero state applicate fin dal lancio del gioco su PC, nel corso del tempo alcuni utenti con hardware più vecchio sono riusciti a continuare a giocare.

Le lamentele dei giocatori

Secondo quanto riportato da Eurogamer, una serie di giocatori hanno espresso il loro malcontento all’interno del server Discord di Helldivers 2. La frustrazione è palpabile, dato che molti hanno investito tempo e denaro nel titolo. Un utente ha commentato: “Dopo 600 ore in un gioco che amo, trovarmi escluso dal gioco è davvero frustrante. Sto pensando di richiedere un rimborso invece di affrontare i loro errori.” Questo sentimento di impotenza si riflette nelle parole di molti, sottolineando il disguido creato da un cambio di regole non annunciato.

Risposta dei moderatori e reazioni della community

Birby, uno dei moderatori del server, ha risposto ad alcune delle lamentele, cercando di chiarire la situazione. Ha affermato che “il controllo AVX2 nello script è sperimentale e può generare falsi positivi.” Inoltre, ha ribadito come sia fondamentale seguire le specifiche minime indicate, sottolineando l’obsolescenza dei processori più vecchi. “Non mi piace dover dire alla gente che il loro processore di 13 anni è superato,” ha dichiarato il moderatore. “Non dovresti mai sorprenderti se la tua macchina, che non rispetta le specifiche, non riesce a far funzionare il gioco.”

La questione dell’upgrade hardware

Il problema si complica ulteriormente per i possessori di CPU più vecchie, dato che molti di loro utilizzano computer o laptop che non possono essere aggiornati. Di conseguenza, questi giocatori si trovano costretti a considerare l’acquisto di un sistema completamente nuovo. Questo rappresenta non solo un costo imprevisto, ma anche una fonte di preoccupazione, considerando l’investimento già effettuato nel gioco e il tempo dedicato a raggiungere traguardi significativi.

In sintesi, la situazione attuale di Helldivers 2 mette in luce le complicazioni che possono sorgere nella comunità videoludica, dove le aspettative e le specifiche tecniche possono creare fratture tra sviluppatori e giocatori. L’adeguamento alle nuove tecnologie da parte di un’utenza affezionata rappresenta una sfida non da poco, evidenziando la necessità di una comunicazione più chiara e diretta da parte degli sviluppatori per evitare futuri disguidi simili.