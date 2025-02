Problemi significativi per la funzione "Now Playing" nei telefoni Pixel: utenti frustrati

Negli ultimi mesi, molti possessori di telefoni Pixel, dalla serie 6 alla serie 9, hanno segnalato malfunzionamenti della funzione "Now Playing". Questa opzione, che permette di riconoscere la musica in riproduzione nelle vicinanze e mostrare il titolo e l'autore sullo schermo di blocco, sembra non funzionare come in passato, creando disagi tra gli utenti.

La funzione "Now Playing": un successo del passato

La funzione "Now Playing" è stata una delle caratteristiche più apprezzate dei telefoni Pixel sin dalla sua introduzione su Pixel 2. Permette di riconoscere automaticamente le canzoni che suonano in ambienti come ristoranti, auto o spazi pubblici e di visualizzarne i dettagli sullo schermo di blocco. Questa innovazione ha reso più facile per gli utenti identificare brani e artisti, trasformando l'apparecchio in uno strumento musicale personale. Tuttavia, l'assenza di funzionalità e il malfunzionamento di questa opzione destano ora preoccupazione fra gli utilizzatori, che si sentono frustrati da una funzione che una volta era il fiore all’occhiello dei loro dispositivi.

Utenti in difficoltà: la situazione si complica

Dalla piattaforma Reddit e dai forum di Google emergono numerosissime segnalazioni di problemi con "Now Playing". Gli utenti hanno riferito che la funzione non riconosce più la musica, anche dopo il rilascio di un aggiornamento progettato per migliorarla. Lamentela comune riguarda la difficoltà di riconoscimento, con alcuni utenti che addirittura decidono di disattivare completamente la funzione. Un possessore di Pixel 6 ha condiviso la sua esperienza, descrivendo come durante un viaggio di quattro ore il suo dispositivo abbia riconosciuto solo due canzoni. Un'altra testimonianza commenta: “È terribilmente inefficace rispetto alle versioni precedenti.”

In uno dei nostri test su un Pixel 8 Pro, il dispositivo è riuscito a identificare solo un brano su dieci eseguiti da un telefono vicino, dimostrando che i problemi non sono isolati. La frustrazione generale è amplificata da un avviso che appare quando si tenta di utilizzare la funzione manualmente: "Nessuna musica trovata," mentre canzoni popolari risuonano nel background.

Aggiornamenti e soluzioni temporanee

In un tentativo di risolvere le problematiche riscontrate, Google ha rilasciato un aggiornamento per Android System Intelligence, promettendo miglioramenti e bug fix relativi alla funzione album art di Pixel Now Playing. Nonostante queste promesse, molti utenti continuano a segnalare la persistenza dei problemi, creando un clima di incertezze. L'aggiornamento di Android 15, ricevuto da molti utenti, sembrava un possibile colpevole di questi malfunzionamenti. Ad ogni modo, disinstallare l'aggiornamento per ripristinare una funzione del genere non è pratico.

Alcuni utenti hanno condiviso un'idea: svuotare la cache di Android System Intelligence. Per farlo, basta seguire il percorso Impostazioni > App > Tutte le app > Android System Intelligence, quindi selezionare la voce Storage & cache e procedere con "Svuota cache." Anche se questa soluzione non ha funzionato in tutti i casi, è un’opzione da esplorare fino a quando Google non rilascerà un aggiornamento definitivo per risolvere le problematiche in modo efficace su tutti i dispositivi.

Alternative e speranze future

Nel frattempo, chi desidera continuare a identificare la musica può considerare l’uso di altre app di riconoscimento musicale come Shazam per alleviare i propri disagi. Molti utenti confidano che Google prenda a cuore i feedback e si impegni a risolvere questi problemi, riportando così "Now Playing" agli eccellenti standard per cui era conosciuto in passato. La prossima mossa dell'azienda sarà cruciale per ripristinare la fiducia dei propri clienti e la funzionalità tanto attesa.