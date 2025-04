Problemi segnalati dai possessori del Galaxy S25 Ultra: il malfunzionamento della fotocamera

Numerosi utenti del Galaxy S25 Ultra stanno esprimendo la loro preoccupazione riguardo a un serio malfunzionamento della fotocamera del dispositivo. Questo problema si manifesta con un rumore secco e fastidioso in fase di scatto e con un’anteprima instabile. Le lamentele hanno cominciato a circolare dopo il rilascio del dispositivo avvenuto a febbraio 2025, evidenziando un possibile difetto nella nuova fotocamera ultra grandangolare da 50MP che ha sostituito il sensore da 12MP del modello precedente, il S24 Ultra.

Riconoscimento del malfunzionamento della fotocamera

In particolare, il problema si attiva quando si utilizza l’impostazione ultra grandangolare 0.6x, che induce sia un movimento erratico nell’anteprima delle immagini sia il rumore di un clic meccanico. Un reset del telefono non sembra correggere la situazione, lasciando la maggior parte dei consumatori che hanno segnalato il problema insoddisfatti e preoccupati. Circa la metà degli utenti colpiti sostiene di non avere mai effettuato cadute accidentali con il proprio dispositivo, suggerendo che il problema possa essere intrinseco al nuovo modulo della fotocamera.

Commenti degli utenti

Gli utenti del Galaxy S25 Ultra hanno condiviso le loro esperienze su diverse piattaforme. Un utente, PrasadSamraj, ha commentato: “Non ho mai fatto cadere il mio Galaxy S25 Ultra eppure mi ritrovo con questo strano rumore e con un’anteprima che fa fatica a mantenere la stabilità.” Un altro, theRealTDAWG, ha aggiunto che la situazione è frustrante e richiede attenzione da parte dell’azienda produttrice.

Nonostante Samsung non abbia ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardo a questo malfunzionamento, la compagnia ha mostrato apertura verso le segnalazioni degli utenti, procedendo in molti casi con la sostituzione del dispositivo o con la riparazione del modulo della fotocamera.

Possibili cause e reazioni

Molti possessori di Galaxy S25 Ultra sospettano che il problema possa derivare dal sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine della fotocamera ultra grandangolare o dal motore di messa a fuoco. Considerando il prezzo di partenza del dispositivo fissato a 1.299,99 dollari, molti utenti ritengono inaccettabile che un prodotto di alta fascia presenti tali problematiche.

Le lamentele sono iniziate a intensificarsi a partire da marzo 2025, poche settimane dopo il lancio del telefono. È inquietante osservare come un difetto di questo tipo possa emergere in un secondo momento, suscitando interrogativi su possibili problemi di produzione o di progettazione.

Appello agli utenti e suggerimenti

Nel frattempo, gli attuali utenti del Galaxy S25 Ultra sono invitati a verificare se il proprio modulo della fotocamera presenta la stessa anomalia. È cruciale che si agisca tempestivamente, poiché una volta scaduta la garanzia, gli utenti potrebbero trovarsi a dover coprire di tasca propria eventuali costi di riparazione.

Se la situazione continua a preoccupare un numero significativo di possessori, sarebbe opportuno che Samsung ufficializzasse un programma di assistenza e riparazione per mitigare il malcontento e fornire supporto adeguato. La compagnia deve affrontare questa problematica per mantenere la fiducia dei propri clienti e preservare la reputazione del suo smartphone di punta.