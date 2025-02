Problemi risolti con Android Auto: gli aggiornamenti recenti portano miglioramenti significativi

Android Auto rappresenta una delle soluzioni più richieste per integrare la tecnologia degli smartphone Android con i sistemi di infotainment delle automobili. Questo strumento offre funzionalità avanzate, come la navigazione e la riproduzione musicale, direttamente dal proprio dispositivo mobile, semplificando incredibilmente l'esperienza di guida. Recentemente, però, gli utenti hanno riscontrato alcuni problemi tecnici che portavano i telefoni a riavviarsi durante il collegamento wireless con i sistemi delle loro auto, creando disagi considerevoli. Ottime notizie: questi inconvenienti sembrano essere stati risolti grazie a un nuovo aggiornamento.

Riconoscimento dei problemi e aggiornamenti

Le versioni 13.4 e 13.5 di Android Auto, purtroppo, presentavano un bug che causava il riavvio dei dispositivi al momento della connessione con l'unità principale dell'auto. Questo problema ha colpito un numero elevato di utenti, rendendo quasi impossibile l'accesso regolare alle funzionalità di Android Auto. Ma il rilascio della versione 13.8.650804 ha finalmente messo fine a questi disagi. Grazie a questo aggiornamento, i dispositivi riescono a connettersi in modo stabile e continuo alle auto, senza più temere riavvii o malfunzionamenti. Gli utenti possono ora godere dell'intera gamma di servizi offerti, senza interruzioni.

Come mantenere aggiornato Android Auto

È importante non perdere gli aggiornamenti per beneficiare delle ultime correzioni e miglioramenti. Per garantire che Android Auto sia sempre aggiornato, gli utenti possono attivare l'aggiornamento automatico direttamente dal Google Play Store. Ecco come:

Aprire il Google Play Store. Fare clic sull'immagine del profilo. Selezionare Impostazioni > Preferenze di rete > Aggiorna app automaticamente. Scegliere una delle opzioni di aggiornamento proposte.

In alternativa, se si desidera aggiornare solo Android Auto senza modificare le impostazioni delle altre app, è possibile seguire un percorso leggermente diverso:

Aprire il Google Play Store. Cliccare sull'immagine del profilo. Andare su Gestisci app e dispositivo > Gestisci > Android Auto. Cliccare sui tre puntini e attivare "Abilita aggiornamento automatico".

Questa operazione assicura che Android Auto riceva tempestivamente le correzioni necessarie e le funzionalità più recenti.

Per chi non può aspettare l'aggiornamento

Per gli utenti più impazienti che non possono attendere il rollout del nuovo aggiornamento sui loro dispositivi, c'è sempre l'opzione di effettuare il sideload della versione 13.8.650804 da fonti affidabili come APKMirror. Questo approccio consente di accedere immediatamente ai vantaggi delle ultime funzionalità e delle correzioni di bug. Tuttavia, bisogna prestare attenzione e assicurarsi di seguire le istruzioni adeguate per installare l’APK in modo sicuro, evitando potenziali problematiche.

Nell'era della connettività, un aggiornamento tempestivo come questo può fare la differenza non solo nella praticità d'uso, ma anche nel miglioramento della sicurezza degli utenti. Gli utenti sono incoraggiati a testare questa versione aggiornata di Android Auto e a condividere le loro esperienze: la vostra voce è fondamentale per garantire un'app sempre migliore e più funzionale.