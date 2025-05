Problemi persistenti con le batterie degli smartphone Motorola: utenti in allerta

Diversi possessori di smartphone Motorola hanno espresso le proprie preoccupazioni su Reddit riguardo a malfunzionamenti delle batterie dei loro dispositivi. Tra le segnalazioni, un utente ha condiviso la sua esperienza con un Moto G Stylus 5G del 2022, rivelando che il telefonino ha cominciato a surriscaldarsi e a scaricarsi rapidamente, anche quando non in uso. I problemi non si limitano al semplice utilizzo delle app social, ma anche il processo di ricarica appare compromesso: il dispositivo smette di caricarsi quando la temperatura interna supera un certo limite.

Esperienze negative con il Moto G Stylus 5G

Il proprietario di questo modello, dopo averlo acquistato solo un mese fa a un prezzo vantaggioso su eBay, si è mostrato particolarmente frustrato, soprattutto perché aveva scelto il telefono per le sue prestazioni e la durata della batteria. Il Moto G Stylus 5G è dotato di un ampio schermo da 6,8 pollici e di un processore Snapdragon 695, oltre a una batteria da 5000 mAh. Tuttavia, questi aspetti positivi non sono stati sufficienti a evitare i problemi di surriscaldamento e scarica rapida, che sono diventati sempre più comuni.

Altri modelli Motorola presentano malfunzionamenti

Non è solo un utente a lamentarsi dei problemi legati alle batterie. Un altro utenti di Reddit ha dichiarato di avere due dispositivi Motorola, precisamente un Edge 2021 e uno Z3 Play del 2019, entrambi affetti dagli stessi inconvenienti. Un altro cliente ha osservato che sia il suo smartphone che quello della moglie, di diversi modelli, stanno perdendo batteria rapidamente, nonostante siano entrambi aggiornati all’ultima versione del software disponibile. A partire dal 30 aprile, il tasso di consumo della batteria ha raggiunto circa il 10% all’ora, destando preoccupazione tra gli utenti.

Una testimonianza che si aggiunge al malcontento generale

Un altro post sullo stesso forum tocca un caso simile, riferendo di un Edge 5G del 2020, il quale sta “scaricando la batteria a una velocità incredibile dall’inizio della settimana“. È interessante notare che tutti i dispositivi menzionati sono almeno di un paio d’anni, il che potrebbe suggerire un logico deterioramento della capacità della batteria, stimata tra il 20% e il 30%. Tuttavia, la perdita tipica di circa l’1% al mese per le batterie non spiega un improvviso incremento del tasso di scarica.

Le testimonianze degli utenti evidenziano un problema che va oltre il semplice invecchiamento dei dispositivi. Resta da vedere se Motorola intraprenderà azioni per affrontare queste problematiche tecniche e risolvere le preoccupazioni dei propri clienti, in un momento in cui l’affidabilità degli smartphone è più importante che mai.