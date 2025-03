Problemi per la soundbar Samsung Q990D: utenti bloccati a causa di un aggiornamento difettoso

La soundbar Samsung Q990D, considerata un prodotto di punta dell'azienda, sta causando notevoli disagi a molti proprietari a seguito di un'operazione di aggiornamento del firmware andata male. Questa situazione ha sollevato un'ondata di segnalazioni sui forum di comunità, come Reddit e AVSForum, dove gli utenti stanno esprimendo la loro frustrazione riguardo ai malfunzionamenti della soundbar. Momenti di tensione per tanti possessori sparsi - non solo negli Stati Uniti, ma anche in Austria, Filippine, Malaysia e altri paesi - rendono evidente che il problema è di ampia portata e non circoscritto a un'area specifica.

Malfunzionamenti della Q990D: un quadro preoccupante

Diversi utenti hanno notato che la soundbar è diventata del tutto non reattiva a seguito dell'aggiornamento. Le tradizionali soluzioni per ripristinarne il funzionamento, come il reset di fabbrica, sembrano non funzionare. Un problema grave, considerando che la Q990D si occupa di offrire un'esperienza audio premium con supporto Dolby Atmos. I dispositivi interessati si accendono regolarmente, ma rimangono congelati sulla porta HDMI eARC della TV, senza nessun suono proveniente dagli altoparlanti.

Il problema è attribuito principalmente alla versione del firmware 1020.7, recentemente rilasciata da Samsung. Molte soundbar Q990D sono impostate per ricevere aggiornamenti automatici, il che ha portato a un considerevole aumento delle lamentele nelle ultime settimane. Per chi possiede una soundbar Samsung, potrebbe essere saggio disattivare gli aggiornamenti automatici fino a quando non verrà risolta la questione. Alcuni utenti hanno anche segnalato che modelli come il HW-Q800D e l'HW-S801D potrebbero essere affetti dallo stesso malfunzionamento, ma il grosso delle segnalazioni riguarda chiaramente la Q990D.

Risposte da Samsung: speranze di una soluzione rapida

Il team di The Verge ha contattato Samsung per ottenere ulteriori chiarimenti su questa situazione, che, a quanto pare, ha già spinto alcuni clienti a spedire la propria Q990D per le riparazioni. Questa è senza dubbio la peggiore delle ipotesi, confermando l’entità del problema. Tuttavia, si spera che Samsung possa fornire una soluzione più semplice e praticabile da casa una volta che avrà compreso la gravità della situazione.

Rimane da vedere se un futuro aggiornamento del firmware potrà risolvere il malfunzionamento e ripristinare il servizio ai clienti delusi. Dalle risposte preliminari di Samsung, la comunità degli utenti resta in attesa di sviluppi che possano garantire un ritorno alla normalità per una soundbar che si era guadagnata una reputazione solidissima tra i prodotti audio.

Una vicenda di certo poco piacevole per chi ha investito in un dispositivo di alta gamma, ma gli amanti dell’audio possono rimanere fiduciosi di un pronto intervento da parte dell’azienda.