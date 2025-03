Problemi per i possessori di TV LG: interruzione dei servizi smart a livello globale

Un significativo malfunzionamento ha colpito i possessori di televisori LG, impedendo l'accesso alle funzionalità smart dei loro dispositivi. Negli ultimi giorni, una grave interruzione dei server della piattaforma webOS sta causando disservizi in tutto il mondo, rendendo inaccessibili le varie app e impedendo il download di nuovi contenuti. Questo ha suscitato disagi tra gli utenti, costretti a operare in una situazione di grande frustrazione.

Il malfunzionamento delle TV LG

Il problema si è manifestato in modo evidente con l'impossibilità di avviare applicazioni molto diffuse, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Diverse segnalazioni da utenti sono emerse su Reddit, dove è stato avviato un thread dedicato che raccoglie le esperienze di chi ha riscontrato il guasto, soprattutto in Europa e Nord America.

Numerosi possessori di televisori LG hanno ricevuto un messaggio di errore caratterizzato dal codice “P6.50.ML” nel momento in cui tentano di accedere alle applicazioni o al negozio virtuale. Molti di loro hanno tentato di risolvere la situazione ripristinando il televisore alle impostazioni di fabbrica, ma questa operazione ha spesso portato a un ulteriore aggravamento del problema, rendendo impossibile la riconfigurazione delle applicazioni.

Frustrazione e mancanza di comunicazione

La frustrazione tra gli utenti colpiti è palpabile, soprattutto per chi ha investito tempo nel tentativo di sistemare il televisore. La confusione è aumentata dall'assenza di comunicazioni ufficiali da parte di LG, che non ha ancora rilasciato aggiornamenti sui disservizi tramite i propri canali. Tuttavia, alcuni utenti che hanno contattato il servizio di assistenza nella loro nazione hanno ricevuto conferma del problema in corso. Queste informazioni indicano che l'azienda sta lavorando attivamente per risolvere il malfunzionamento nel minor tempo possibile.

Sviluppi positivi e aggiornamenti in arrivo

Nonostante le disfunzioni, giungono notizie incoraggianti: sembra che il problema sia in fase di risoluzione. Secondo recenti aggiornamenti, una parte degli utenti sta recuperando gradualmente la funzionalità delle proprie applicazioni. Tuttavia, LG non ha ancora fornito conferme ufficiali riguardo al ripristino completo dei servizi.

È curioso notare che questa interruzione dei servizi avvenga nel periodo in cui LG sta distribuendo l'aggiornamento a webOS 24 per i modelli di televisori smart del 2023, un upgrade anticipato rispetto alle tempistiche inizialmente previste, soprattutto per il mercato europeo.

Cosa possono fare gli utenti

Per coloro che possiedono un televisore LG dotato di sistema operativo webOS e si trovano ad affrontare questi problemi, è consigliabile astenersi dal ripristino alle impostazioni di fabbrica. Gli utenti sono esortati a pazientare fino al completo ripristino dei servizi. Nel frattempo, è possibile continuare a usufruire dei servizi di streaming attraverso dispositivi esterni, come console di gioco, set-top box o dongle HDMI.

Il malfunzionamento delle TV LG ha colto molti di sorpresa, ma le ultime notizie sembrano mostrare che la situazione possa migliorare a breve.