Problemi per i dispositivi Apple: iOS 18.4 beta ritirato a causa di malfunzionamenti

Nella scorsa settimana, Apple ha avviato il rilascio della prima beta di iOS 18.4 per i suoi sviluppatori, ma il nuovo aggiornamento software è stato ritirato per alcuni dispositivi a causa di problemi riscontrati durante la fase di testing. Questo intervento sottolinea l'importanza del backup dei dati prima di procedere con l'installazione delle versioni beta dei software.

Dispositivi colpiti dal ritiro della beta iOS 18.4

Secondo quanto riferito dal collaboratore di MacRumors, Aaron Perris, la prima versione beta di iOS 18.4 non è più disponibile per installazione su vari modelli di iPhone 12, precisamente l'iPhone 12 Mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro e l'iPhone 12 Pro Max. Inoltre, anche alcuni modelli di iPad, come l'iPad Air e i modelli entry-level, non possono più ricevere l'aggiornamento. Questo ha lasciato molti utenti in attesa di un chiarimento da parte di Apple riguardo a una possibile soluzione.

Il ritiro della beta è principalmente correlato a problemi di "boot loop", una situazione in cui il dispositivo non riesce a avviarsi correttamente e rimane bloccato in un ciclo di accensione e spegnimento. Tale malfunzionamento ha reso inutilizzabili i dispositivi colpiti, evidenziando l'importanza di un adeguato processo di testing prima del rilascio definitivo di un nuovo software.

Conseguenze del ritiro e raccomandazioni per gli utenti

Apple ha sempre suggerito di eseguire il backup dell’iPhone prima di installare aggiornamenti beta, dato che queste versioni preliminari possono contenere bug e altri problemi critici. Gli utenti colpiti dal ritiro della beta possono ora affrontare il dilemma di come gestire il proprio dispositivo, che potrebbe non funzionare come previsto.

Il ritiro include i seguenti modelli: iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini, oltre a diversi iPad come l'iPad 8 , l'iPad Air di quarta generazione e altri modelli equipaggiati con chip M2. Inoltre, si segnala che ci possono essere stati ulteriori problemi con alcuni modelli di iPad Air Cellular che non riguardano necessariamente il problema di avvio.

WatchOS 11.4 beta ritirato

Non solo iOS è stato influenzato da questo ritorno, ma anche il sistema watchOS ha subito una battuta d’arresto. Apple ha infatti ritirato la prima beta di watchOS 11.4 per i modelli di Apple Watch Series 6. Questo intervento evidenzia come, nonostante il grande lavoro svolto per garantire un aggiornamento fluido e senza intoppi, possano sorgere situazioni inaspettate durante le fasi di testing.

Futuro degli aggiornamenti beta

Attualmente, non si sa quando Apple ripristinerà la disponibilità delle versioni beta di iOS 18.4 e watchOS 11.4 sui modelli recentemente esclusi. Gli utenti possono solo attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda sulla questione. Questo episodio solleva interrogativi sulle tempistiche e sull’efficacia del processo di sviluppo software in corso presso Apple, richiamando l’attenzione sull'importanza di garantire che gli aggiornamenti siano non solo innovativi, ma anche stabili e privi di errori.