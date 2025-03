Problemi noti per gli utenti di Pixel Watch 2 e 3 dopo aggiornamento Wear OS 5.1

L’aggiornamento alla versione 5.1 di Wear OS ha portato a diversi problemi per gli utenti delle smartwatches Pixel Watch 2 e 3. Si segnalano ritardi nelle notifiche, conteggi errati dei passi e problemi di autonomia della batteria. Sebbene Google non abbia ancora confermato ufficialmente i malfunzionamenti, alcuni utenti hanno trovato soluzioni temporanee come il riavvio o il ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Le segnalazioni degli utenti: un aggiornamento problematico

Dal 18 marzo, Google ha avviato il rollout dell’aggiornamento Wear OS 5.1 per i modelli Pixel Watch 3, Pixel Watch 2 e il primo modello di Pixel Watch. Questa nuova versione ha raggiunto anche gli aggiornamenti per le versioni LTE dei due orologi, con il Pixel Watch 2 LTE e il Pixel Watch 3 che hanno ricevuto la build BP1A.250305.019.W3, mentre il modello originale ha avuto la BP1A.250305.019.W2. Questo nuovo aggiornamento si sarebbe dovuto accompagnare a migliorie nelle funzionalità, tra cui il supporto per la salute mestruale e il miglioramento delle opzioni audio. Tuttavia, l’implementazione ha generato una serie di inaspettati inconvenienti.

Gli utenti si sono attivati attraverso forum e piattaforme come Reddit, esprimendo il proprio disappunto per i malfunzionamenti riscontrati. Molti hanno collegato l’update a ritardi nella ricezione delle notifiche, che apparirebbero solo quando il dispositivo viene svegliato manualmente. In alcuni casi, gli utenti riceverebbero più notifiche simultaneamente, generando confusione.

Problemi di conteggio passi e autonomie ridotte

Un altro problema segnalato è relativo al conteggio dei passi: alcuni utenti hanno notato risultati errati, con l’orologio che segnalerebbe un numero di passi e ascese maggiore rispetto a quello realmente effettuato. Un utente ha riportato un conteggio di 17.000 passi, mentre in realtà aveva camminato solo per 5.000 metri. Queste discrepanze hanno sollevato preoccupazioni sull’affidabilità delle funzionalità di tracciamento dell’attività fisica.

In aggiunta, ci sono segnalazioni di problemi di autonomia della batteria. Diverse persone hanno indicato che i loro dispositivi si sarebbero scaricati più rapidamente del normale. Inoltre, l’orologio spesso si blocca durante il tentativo di modificare la faccia del quadrante o altre impostazioni, rendendo l’esperienza d’uso frustrante.

Soluzioni temporanee e risposte da Google

Nonostante i disagi, alcuni utenti hanno trovato soluzioni temporanee al problema. Su Reddit, gli interventi suggeriscono che un ripristino delle impostazioni di fabbrica possa alleviare alcuni dei malfunzionamenti. Alcuni utenti sostengono che anche un semplice riavvio del dispositivo possa essere d’aiuto, anche se risulta una misura solo temporanea.

Ci sono, però, anche utenti che si dicono fortunati e che non hanno riscontrato queste problematiche con il nuovo aggiornamento. La situazione non è chiara per tutti e Google, al momento, non ha fornito dichiarazioni ufficiali sul crescente elenco di problemi segnalati dagli utilizzatori. Android Central ha contattato l’azienda per chiedere chiarimenti, promettendo di aggiornare le informazioni in caso di sviluppi. Gli utenti attendono con interesse una risposta da parte del colosso tecnologico, sperando in una soluzione definitiva a questi disguidi.