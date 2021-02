Problemi con i monitor esterni dopo gli aggiornamenti macOS Big Sur 11.1 e 11.2, utenti infuriati

Alcuni utenti di macOS Big Sur che hanno completato l’aggiornamento 11.1 e 11.2, rilasciato di recente da Apple, hanno riscontrato problemi in corso con i display esterni. E’ quanto riporta il sito MacRumors, dopo le tante lamentele giunte sul proprio forum, ma anche sulle pagine di supporto Apple, su Twitter e su Reddit.

Le problematiche sembrano essere almeno due, entrambe correlate alle connessioni del display esterno. Le noie sembrano essere cominciate con l’aggiornamento ‌macOS Big Sur‌ 11.1, mentre l’aggiornamento 11.2 non sarebbe stato in grado di fornire una soluzione. Anzi, sempre a detta degli utenti, pare che il secondo update abbia in alcuni casi addirittura peggiorato il problema.

Per farla breve, la prima criticità impedisce alle porte USB-C di riconoscere i monitor esterni, rendendo di fatto i display esterni inutilizzabili e impossibilitati a connettersi. Un problema che sembra influenzare sia i display DisplayPort che HDMI.

Il problema è stato confermato dalla stessa testata MacRumors dopo aver aggiornato un MacBook Pro a ‌macOS Big Sur‌ 11.2. Il sito riferisce che l’update impedisce ad un monitor esterno di connettersi con USB-C, come d’altronde riportato da molti utenti su Reddit.

“L’aggiornamento alla 11.2 ha interrotto la mia seconda connessione al monitor esterno”, scrive un utente, mentre un altro precisa che con “il monitor secondario (stesso modello) collegato tramite HDMI-> adattatore DisplayPort (BENFEI), il cavo DisplayPort-> USB-C non funziona più dopo l’aggiornamento (funzionava bene su 11.1 prima dell’aggiornamento)”.

Il secondo problema riguarda invece dei problemi di risoluzione con i display esterni, che non sono in grado di funzionare con una risoluzione 4K completa a 60 Hz, rimanendo bloccati a 30 Hz. In alcuni casi, un monitor 4K viene riconosciuto solo come monitor 1080p.

Sempre stando a quanto evidenziato da MacRumors, pare che i problemi di visualizzazione riguardino principalmente gli utenti in possesso di un MacBook Pro da 16 pollici, ma ci sono anche segnalazioni di altri Mac con gli stessi problemi di connettività. Al momento non sembra esserci una soluzione e nemmeno un rimedio alternativo affidabile, diffuso e testato.

Fonte MacRumors