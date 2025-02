Problemi gravi per il PlayStation Network: difficoltà nel gaming e accesso ai servizi

Il PlayStation Network sta affrontando un'importante crisi a partire dalla serata di venerdì. Gli utenti lamentano gravi difficoltà nell'accesso ai servizi offerti da Sony, che comprendono la gestione degli account, la fruizione dei videogiochi e i servizi social, insieme a PlayStation Video, PlayStation Store e al sito PlayStation Direct. Questo malfunzionamento è diventato un tema caldo tra i videogiocatori, riportato da un numero crescente di segnalazioni sugli incidenti.

Malfunzionamenti nei servizi del PlayStation Network

Secondo il sito ufficiale di stato di PSN, i problemi riscontrati riguardano una vasta gamma di funzioni. Le difficoltà maggiori si manifestano nel lancio di giochi e applicazioni, insieme a funzionalità di rete. Alcuni utenti, ad esempio, hanno riferito di non riuscire a caricare i propri giochi digitali acquistati. Altri non riescono a visualizzare i propri amici, i trofei o la loro status online sulla console PS5. Nel tentativo di affrontare questi problemi, Sony ha dichiarato di lavorare per risolverli "nel minor tempo possibile."

Cronologia e segnalazioni degli utenti

L'irruzione dei malfunzionamenti è iniziata intorno alle 19:00 ET, secondo quanto riportato dalla piattaforma di stato di Sony. Tuttavia, le segnalazioni degli utenti hanno cominciato ad aumentare già un'ora prima, raggiungendo picchi intorno alle 18:00 ET. Attualmente, Downdetector mostra meno di 70.000 segnalazioni di problemi. È interessante notare che, mentre il volume delle segnalazioni tende a diminuire, continua a crescere la discussione su forum come Reddit, dove un thread sulla situazione ha accumulato oltre 1.600 commenti.

Passato storico di interruzioni del PlayStation Network

Questa non è la prima volta che il PlayStation Network si scontra con dei problemi significativi. Infatti, nel mese di ottobre, PSN aveva subito un'interruzione che durò circa otto ore, limitando le funzionalità per moltissimi utenti. Anche a maggio, si era verificata una parziale interruzione delle attività, che aveva già sollevato preoccupazioni tra i videogiocatori. La frequenza di questi problemi ha portato molti a interrogarsi sulla stabilità e l'affidabilità del servizio offerto da Sony.

Nonostante la dimensione del problema, la compagnia non ha ancora rilasciato commenti ufficiali in risposta alle richieste dei media. Gli utenti rimangono in attesa di aggiornamenti dettagliati e di una tempistica precisa per la risoluzione dei disservizi.