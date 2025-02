Problemi e polemiche nel trade-in degli smartphone: Foxway nel mirino dei consumatori

Il trade-in degli smartphone, una pratica sempre più diffusa, promette vantaggi significativi sia per i consumatori sia per l'ambiente. Tuttavia, non sempre il processo si svolge senza intoppi. Un caso emblematico è quello di Foxway, un'azienda estone che opera come intermediario per marchi di grande rilievo come Samsung e Xiaomi. Ultimamente, diverse segnalazioni di clienti insoddisfatti hanno sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull'affidabilità delle pratiche di valutazione dei dispositivi usati.

Come funziona il trade-in degli smartphone

Il processo di trade-in, che consente di restituire il proprio smartphone usato per ottenere uno sconto sull'acquisto di un nuovo modello, è generalmente piuttosto semplice. Inizialmente, il cliente compila un modulo online dove riceve una valutazione preliminare del dispositivo. Se il cliente accetta la valutazione, il telefono viene inviato all'azienda per la conferma del prezzo finale. Tuttavia, possono verificarsi problemi qualora le condizioni reali del dispositivo non corrispondano a quanto dichiarato nel modulo. Questo scenario, pur essendo pronto ad accadere, dovrebbe essere gestito trasparentemente dalle aziende coinvolte, cosa che purtroppo non sempre accade.

Chi è Foxway?

Foxway è un'azienda estone che ha instaurato collaborazioni con diversi marchi, tra cui Samsung e Xiaomi, operando come intermediario nel mercato del trade-in. Il suo ruolo è quello di gestire la valutazione e il ritiro dei dispositivi usati. Grazie a questo servizio, i clienti possono accedere a sconti immediati sui nuovi acquisti. Non solo, Foxway si dedica anche alla rivendita di dispositivi ricondizionati attraverso piattaforme online come eBay e BackMarket, utilizzando occasionalmente il nome Bafobu. La sua espansione non si limita all'Italia, ma si estende a gran parte dell'Europa, unito dal comune obiettivo di riqualificare e rivendere smartphone e tablet.

Le controversie legate a Foxway

Nonostante l'interesse del pubblico per i programmi di trade-in, Foxway si trova al centro di numerose polemiche legate alla gestione delle valutazioni dei dispositivi usati. Negli ultimi anni, clienti in Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Polonia hanno segnalato episodi di valutazioni errate, con alcuni utenti che hanno ricevuto addebiti per dispositivi mai ricevuti. Inoltre, vi sono anche accuse di mobbing e comportamenti scorretti all'interno dell'azienda, secondo quanto denunciato da alcuni ex dipendenti.

In particolare, molti utenti hanno lamentato la riduzione del valore dei propri smartphone a causa di presunti danni, nonostante i dispositivi venissero inviati in condizioni ottimali. Alcuni di essi hanno documentato le problematiche riscontrate, mettendo in discussione la correttezza delle valutazioni di Foxway. La situazione ha avuto ripercussioni significative sull'immagine dei marchi che collaborano con l'azienda.

Casi e testimonianze di clienti

Fra i casi più significativi, spicca quello di un utente di nome Massimo, che ha partecipato a tre diversi programmi di trade-in con Samsung e ha avuto problemi ogni volta a causa della gestione di Foxway. Massimo ha registrato video dettagliati dei suoi dispositivi, che risultavano in perfette condizioni, ma le valutazioni finali sono sempre state inferiori alle aspettative. In un caso, un Galaxy Note è stato svalutato per difetti estetici non presenti, mentre per un tablet è stato richiesto un pagamento imprevisto di 900 euro per “mancata consegna” dopo che o l’errore era ovviamente di Foxway.

L'ipotesi di malfunzionamenti sistemici

Diverse segnalazioni su piattaforme come Trustpilot hanno sollevato il sospetto che Foxway possa approfittare della propria posizione nel mercato per svalutare i dispositivi, adducendo danni non reali per massimizzare i profitti dalla rivendita. L'azienda ha risposto affermando che i clienti hanno sempre la possibilità di annullare l'acquisto e ottenere la restituzione del dispositivo, ma ciò non ha placato le preoccupazioni sollevate dai consumatori.

Il ruolo dei dipendenti e le accuse di sabotaggio

Al di là delle lamentazioni dei clienti, emergono testimonianze inquietanti da parte di ex dipendenti di Foxway, che denunciano una cultura interna caratterizzata da mobbing e sabotaggio. Alcuni di loro affermano che i dispositivi in buono stato siano stati danneggiati deliberatamente per giustificare le svalutazioni nei trade-in. Tali affermazioni dipingono un quadro allarmante e mettono in discussione non solo la gestione del personale, ma anche l'affidabilità della valutazione dei dispositivi.

Allo stato attuale, Foxway ha minimizzato tali denunce, ribadendo il proprio impegno per un ambiente di lavoro rispettoso e trasparente. Tuttavia, il numero crescente di segnalazioni e recensioni negative potrebbe avere un impatto a lungo termine sulla reputazione dell'azienda e dei marchi partner.