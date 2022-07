Problemi al display del Nothing Phone (1): lo schermo si tinge di verde

Negli ultimi mesi, il Nothing Phone (1) è stato senza dubbio uno dei telefoni che ha riscosso maggiori attenzioni tra gli utenti. Questo smartphone, il primo realizzato dal nuovo brand fondato dall’ex OnePlus Carl Pei, ha un design davvero unico e può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 778G+, un chip di fascia medio-alta che dovrebbe riuscire a garantire un buon livello di prestazioni. Tuttavia, stando ad alcune segnalazioni, pare che l’affascinante Nothing Phone stia riscontrando alcuni fastidiosi problemi con il suo display.

Come riportato dal sito MySmartPrice, alcuni utenti hanno notato che gli schermi dei loro telefoni hanno una sfumatura verde nella parte superiore dei loro display. Il problema della “green tint” è piuttosto noto tra coloro che hanno a che fare spesso con gli smartphone: sostanzialmente avviene quando i colori grigi diventano verdi, nella maggior parte dei casi quando lo schermo è impostato su una luminosità bassa.

Ma non è tutto, perché un utente su Twitter ha persino riferito che il suo Nothing Phone (1) aveva un pixel ‘bruciato’ vicino alla fotocamera selfie, apparso un’ora dopo aver ricevuto il suo nuovo dispositivo.

Come riportato anche da Phone Arena, Nothing sta sostituendo le unità difettose ma anche i dispositivi sostitutivi sembrano soffrire degli stessi problemi di visualizzazione, in particolare della sfumatura verde sui display.

Come già accennato, il Nothing Phone (1) non è il primo telefono afflitto da questa criticità. In passato, telefoni come OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20 e persino iPhone 11 Pro Max hanno sofferto dello stesso problema di visualizzazione. All’epoca le aziende sono riuscite a risolvere la problematica tramite un aggiornamento software. Non sappiamo se avverrà lo stesso anche per il Nothing Phone (1), dato che al momento non è ancora chiara la causa del bug e se può essere risolto tramite un aggiornamento software.

Fonte Phone Arena