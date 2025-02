Problemi diffusi nell'accesso al Mac App Store per utenti di macOS Mojave e versioni precedenti

La situazione attuale per gli utenti di macOS Mojave e versioni più vecchie si complica notevolmente, poiché molti si trovano impossibilitati ad accedere al Mac App Store. A partire dal 24 gennaio 2025, sono emersi numerosi problemi di accesso, coincidenti con le recenti modifiche apportate da Apple nella gestione delle ricevute del Mac App Store. Gli utenti segnalano difficoltà non solo nel sign-in, ma anche nel download di applicazioni acquistate in precedenza, creando un malcontento crescente tra la comunità di utenti Apple.

Errori e malfunzionamenti nel sign-in

Molti utenti che tentano di accedere al Mac App Store su macOS Mojave e versioni più vecchie segnalano di ricevere messaggi di errore come “Si è verificato un errore imprevisto durante l'accesso” e “I dati non possono essere letti perché non sono nel formato corretto.” Tali problematiche sono state documentate in maniera approfondita, evidenziando una frustrazione diffusa tra coloro che un tempo accedevano senza problemi al negozio online di Apple. Quanto accaduto sembra essere legato direttamente ai cambiamenti eseguiti da Apple, anche se l'azienda non ha ancora fornito dettagli specifici sulle ragioni alla base di queste problematiche.

Comportamenti diversi tra le versioni di macOS

Gli utenti di macOS Catalina e versioni superiori non sembrano riscontrare gli stessi problemi, potendo navigare nel Mac App Store senza inconvenienti. Tuttavia, gli utenti di Mojave notano che, pur potendo sfogliare il negozio, non sono in grado di effettuare nuovi acquisti o di scaricare le app precedentemente acquistate una volta scaduta la loro sessione attuale. La situazione si complica ulteriormente per coloro che utilizzano High Sierra , che segnalano l'assenza di elementi di interfaccia e tentativi di accesso falliti. Altri utenti di Sierra si trovano a fronteggiare messaggi d'errore che impediscono l'accesso al negozio.

L'impatto delle modifiche alle ricevute del Mac App Store

Le segnalazioni indicano che le difficoltà sono sorte contestualmente ai cambiamenti effettuati da Apple nella gestione delle ricevute del Mac App Store. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli certi sul perché questi cambiamenti abbiano portato a problemi di accesso e interazione con il negozio. Questo porta a speculazioni e preoccupazioni tra gli utenti, i quali si sentono abbandonati da Apple, che non ha ancora chiarito la questione.

Soluzioni alternative per gli utenti colpiti

Per coloro che stanno affrontando questi problemi, Apple ha suggerito alcune alternative per ottenere gli installer di macOS, garantendo che esistano altre vie per accedere al proprio sistema operativo. Inoltre, è possibile reperire molte applicazioni di terze parti al di fuori dell'ecosistema del Mac App Store, scaricandole direttamente dai siti web degli sviluppatori. Questa strategia permette agli utenti di continuare a utilizzare i servizi e le applicazioni di cui hanno bisogno, nonostante le difficoltà riscontrate nell'accesso alla piattaforma ufficiale.

Le problematiche attuali con il Mac App Store continuano a generare discussioni e tensioni tra gli utenti di Apple, i quali sperano che venga trovata una soluzione definitiva il prima possibile. In questo momento, il “silenzio” dell'azienda ha lasciato molti con il dubbio su come procedere in un contesto sempre più complicato.