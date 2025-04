Problemi di visualizzazione delle immagini AVIF su iMessage: Apple ancora in attesa di una soluzione

Negli ultimi anni, molti utenti hanno segnalato un problema piuttosto fastidioso riguardante l’app Messaggi di Apple, in particolare per quanto riguarda la visualizzazione delle immagini. Questo inconveniente rimane irrisolto da troppo tempo, lasciando la speranza sui tempi di intervento da parte della casa di Cupertino.

I dettagli del bug con le immagini AVIF

Il problema principale si verifica quando si inviano file immagine in formato AVIF tramite iMessage. Nonostante l’uso crescente di questo formato d’immagine, l’app di Messaggi non riesce a visualizzarlo correttamente. Questo è particolarmente frustrante per chi spera di condividere immagini in alta qualità. Invece di apparire come ci si aspetterebbe, le immagini vengono mostrate in una finestra molto piccola, senza la possibilità di ingrandire il riquadro per una migliore visualizzazione. La situazione è aggravata dalla mancanza di indicazioni evidenti prima di inviare l’immagine, poiché durante la fase di anteprima il file AVIF sembra perfettamente visibile e senza problemi.

Propensione al supporto del formato AVIF

Ciò che rende la situazione ancor più incredibile è che Apple ha già implementato il supporto per i file AVIF nel browser Safari sin dalla versione iOS 16, lanciata più di due anni fa. Questo significa che il sistema operativo è pienamente compatibile con questo formato, ma il bug di iMessage continua a persistere. La visualizzazione scorretta delle immagini all’interno di Messaggi appare come un Aberrazione, considerato che i file vengono caricati e messi in mostra nel servizio, ma non possono essere visualizzati in modo appropriato.

Riflessioni sui limiti di iMessage

In termini pratici, la frustrazione degli utenti cresce quando si considera che le stesse immagini funzionano senza problemi in altre applicazioni come Safari e Photos. Pertanto, la limitazione appare non giustificata. Chi utilizza la piattaforma di messaggistica di Apple si trova a gestire una situazione in cui può inviare immagini che rimangono completamente invisibili ai destinatari, risultando così in un’esperienza poco efficiente.

Le aspettative degli utenti Apple

Molti utenti ora attendono con ansia l’intervento di Apple per risolvere questa problematica. Con la crescente popolarità del formato AVIF e la sua compatibilità su altre app, non sembra esserci un reale ostacolo a implementare una soluzione per iMessage. La situazione è particolarmente deludente per chi fa un largo uso di immagini e desidera che la propria esperienza di messaggistica rimanga fluida e priva di malintesi causati da incompatibilità tecniche.

Nel contesto attuale, l’auspicio è che Apple si attivi affinché questa anomalia venga risolta al più presto. I tanti utenti che utilizzano attivamente AVIF nella loro comunicazione sperano che la casa californiana possa fornire una risposta nel breve termine, ripristinando la funzionalità delle immagini su iMessage.