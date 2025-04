Problemi di stabilizzazione per i proprietari di Samsung Galaxy S25 Ultra: un’inchiesta

Alcuni possessori del Samsung Galaxy S25 Ultra stanno segnalando un problema significativo con la fotocamera grandangolare, che risulta estremamente instabile e praticamente inutilizzabile. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni e discussioni tra gli utenti sui social media e nei forum, con ripercussioni sul funzionamento di uno dei modelli di punta di Samsung del 2025.

La segnalazione di un malfunzionamento

I racconti degli utenti riguardano un’irritante vibrazione della fotocamera ultrawide, il che si traduce in un cercatore d’immagine sfocato e poco chiaro. Gli utenti su Reddit, Twitter e nei forum della comunità Samsung evidenziano che il problema si verifica in quasi tutte le modalità della fotocamera. Alcuni hanno anche riscontrato tale problema mentre utilizzavano app di terze parti come Snapchat. Questa situazione ha portato a gravi limitazioni nell’utilizzo della fotocamera, una delle caratteristiche di punta del dispositivo.

Potenziali cause del problema

Le ipotesi sulla causa di questa vibrazione cupa si concentrano sulla mancanza di stabilizzazione ottica dell’immagine . Nonostante il Galaxy S25 Ultra sia dotato di un upgrade hardware notevole, con una fotocamera ultrawide da 50 MP, la mancanza di OIS potrebbe essere determinante. Ad esempio, in passato, anche l’iPhone 14 Pro ha sperimentato problemi simili con la sua tecnologia di stabilizzazione sensore-shift, risolti attraverso un aggiornamento software. Tuttavia, sembra che in questo caso la fotocamera ultrawide del Galaxy S25 Ultra non abbia alcun sistema OIS, suggerendo che il difetto potrebbe risiedere nel meccanismo di messa a fuoco della fotocamera.

In aggiunta, si è ipotizzato che le calamite presenti in alcune custodie per smartphone possano influenzare il funzionamento della fotocamera. Tuttavia, diversi utenti hanno confermato che il problema persiste anche con custodie in TPU, il che riduce la probabilità che sia questo il fattore scatenante. Alcuni possessori hanno notato che il problema è emerso dopo un aggiornamento software, il che potrebbe far presupporre che la questione possa essere legata a modifiche apportate nel sistema operativo del dispositivo.

Riporto e diagnosi del problema

Alcuni utenti hanno deciso di portare i loro telefoni in centri di assistenza autorizzati. Dopo i controlli, è emerso che la fotocamera era stata sostituita e il problema era stato diagnosticato come di tipo hardware. Emerge quindi la raccomandazione per chiunque stia affrontando questa problematica: è opportuno portare il proprio dispositivo in un centro di assistenza ufficiale per una valutazione professionale della situazione, visto che si tratta di un problema serio che colpisce il funzionamento del dispositivo.

Attesa di commenti da parte di Samsung

In questo contesto, considerato il peso del problema, sono stati richiesti commenti ufficiali da parte di Samsung. Rimanete sintonizzati per eventuali aggiornamenti che potrebbero fornire maggiori chiarimenti e informazioni cruciali sulla questione.