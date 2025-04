Problemi di sincronizzazione nel meteo del lock screen dei Pixel: ecco cosa sta succedendo

Gli utenti di smartphone Pixel stanno segnalando un disguido con le previsioni del tempo sullo schermo di blocco, che mostrano la situazione meteorologica di ieri per oggi e viceversa. La questione sembra riguardare principalmente la funzione “At a Glance”, mentre l’app meteo Pixel e le notifiche continuano a presentare dati corretti.

La funzione “At a Glance” e il meteo

I telefoni Pixel offrono un modo molto pratico per visualizzare le informazioni meteorologiche direttamente sullo schermo di blocco, grazie alla funzionalità “At a Glance”. Attivabile su tutti i dispositivi dotati di Android 12 e versioni successive, questa opzione mostra il meteo attuale e le previsioni per il giorno, aggiornandosi con il passare del tempo. Tuttavia, recentemente, molti utenti hanno notato che l’anteprima del meteo non si sincronizza correttamente, creando confusione sulle temperature attese.

Segnalazioni su Reddit e nei forum della comunità di Google evidenziano come il malfunzionamento si traduca nell’apparizione della previsione errata: il dato di ieri viene mostrato con la data di oggi, mentre quello attuale viene sbagliato come previsione per il giorno successivo. Ci sono casi specifici in cui, per esempio, a un utente Pixel 8a viene mostrato il meteo di ieri al mattino, mentre la sera compare la previsione richiesta per il giorno successivo.

L’impatto sulle attività quotidiane

Molti utenti esprimono frustrazione per questo difetto tecnico, sottolineando come influisca sulle loro attività quotidiane. Un padre ha raccontato un episodio scomodo: “Ho vestito mio figlio per la scuola con abiti non adatti al clima, puntando sulle previsioni che mostrava lo schermo di blocco. Ieri c’erano 75 gradi, ma oggi solo 56, quindi potete immaginare come ne abbia risentito.” Il problema diventa ancora più evidente quando la situazione metereologica può influenzare decisioni importanti per la giornata.

L’app meteo Pixel e un aggiornamento problematico

Sebbene la problematica riguardi prevalentemente il display del lock screen, l’applicazione meteo Pixel continua a restituire le informazioni meteorologiche corrette. Anche le notifiche del meteo risultano intatte; pertanto, l’anomalia sembra essere legata esclusivamente alla sincronizzazione con la funzione “At a Glance”.

Un sospetto legato al problema è emerso recentemente a seguito di un aggiornamento lato server, il quale ha rimosso la mappa meteo dall’app. Questo aggiornamento potrebbe aver inavvertitamente creato conflitti con la sincronizzazione delle previsioni sullo schermo di blocco, causando questo malfunzionamento.

La speranza per una risoluzione

Nonostante la situazione attuale, gli utenti si augurano che Google possa procedere rapidamente con un intervento correttivo. Anche se a inizio marzo era stata affrontata una discrepanza riguardante le localizzazioni tra diverse interfacce meteo all’interno dei dispositivi, questo potrebbe aver causato la nuova problematica di sincronizzazione. La speranza è che con un futuro aggiornamento, il gigante tecnologico sia in grado di correggere lo stato attuale delle previsioni meteorologiche mostrate sullo schermo di blocco.

In attesa di ulteriori sviluppi, gli utenti possono continuare a monitorare le previsioni attraverso l’app dedicata.