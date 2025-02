Problemi di riavvio per Pixel 7 e Android 16 Beta: cosa sappiamo e come procedere

Molti utenti dei telefoni Pixel 7 stanno riscontrando gravi problemi con l'ultima versione beta di Android 16, che porta a riavvii casuali dei dispositivi. Tra i modelli colpiti ci sono anche il Pixel 7 Pro e il Pixel 7a. Questo malfunzionamento si verifica specialmente durante le chiamate vocali, generando non pochi disagi per gli utenti. Un dipendente di Google ha confermato l'esistenza del problema, e sono attese soluzioni a breve.

I modelli colpiti dal bug

La beta di Android 16, recentemente rilasciata da Google, ha mostrato di avere delle problematiche significative, in particolare per i dispositivi della serie Pixel 7. Questi includono il Pixel 7, il Pixel 7 Pro, e il Pixel 7a, riconoscibili dai numeri di build come BP22.250103.008. Gli utenti segnalano che i loro dispositivi si spengono e si riaccendono senza preavviso, specialmente durante le conversazioni telefoniche. Questo sembra accadere frequentemente e senza alcun avviso, aumentando il rischio di perdere importanti conversazioni.

Frequenza dei riavvii durante le chiamate vocali

Secondo quanto riportato da Piunikaweb, molti utenti stanno vivendo riavvii randomici durante le chiamate. I dati indicano che in alcuni casi, i telefoni hanno riavviato ben quattro o cinque volte su dieci chiamate. Questo problema non solo sporca il registro delle chiamate, ma rende di fatto inutilizzabile il dispositivo per diversi minuti. Le segnalazioni evidenziano che i riavvii possono avvenire anche in tutte le situazioni, da chiamate di lavoro a emergenze, aggravando l’inefficienza del dispositivo.

Reazioni degli utenti e conferme da Google

Mentre alcuni utenti ritengono che il bug sia tollerabile in quanto si tratta di una versione beta, molti considerano inaccettabile un malfunzionamento così grave legato a una funzione di base come le chiamate vocali. Tale situazione può generare frustrazione, specialmente se si considera l'importanza delle comunicazioni quotidiane. Un rappresentante di Google ha riconosciuto il problema, affermando: "Abbiamo condiviso questa informazione con il nostro team di prodotto e ingegneria e forniremo aggiornamenti non appena avremo ulteriori dettagli."

Possibili soluzioni e consigli per gli utenti

Per gli utenti afflitti da questi riavvii improvvisi, la migliore strategia al momento sembra essere quella di tornare a una versione stabile del sistema operativo, come Android 15, fino a quando non verrà rilasciata una correzione ufficiale per il problema. Questo è particolarmente consigliato per chi utilizza il telefono come dispositivo principale. Gli utenti dovrebbero anche tenere sotto controllo eventuali aggiornamenti che possano offrire una versione beta più stabile, evitando di compromettere ulteriormente la loro esperienza quotidiana.

In sintesi, il bug di riavvio per i dispositivi Pixel 7 durante le chiamate vocali rappresenta un problema serio che Google sta affrontando attivamente. Mentre si attende una risoluzione definitiva da parte dell'azienda, gli utenti sono invitati a prendere precauzioni per garantire che la loro comunicazione non venga interrotta durante i momenti chiave della giornata.