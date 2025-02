Problemi di fotografia notturna con Galaxy S25 Ultra: Samsung annuncia aggiornamento imminente

L'uscita del Galaxy S25 Ultra ha portato con sé entusiasmo e aspettative elevate, soprattutto per quanto riguarda la qualità fotografica. Tuttavia, sono emersi dei problemi significativi con la modalità notturna che stanno influenzando l'esperienza degli utenti. Gli appassionati di fotografia e gli owner del nuovo smartphone di Samsung segnalano anomalie nella resa delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Samsung è intervenuta ufficialmente, confermando la presenza di un glitch e promettendo un aggiornamento software a breve.

L'anomalia della modalità notturna

Nei giorni successivi all'acquisto, diversi utenti hanno iniziato a notare un fenomeno insolito nelle foto scattate in modalità notturna. Post condivisi su Reddit e sulla community di Samsung evidenziano la presenza di bande orizzontali che rovinano la qualità delle immagini. Un appassionato di astrophotography ha testato le capacità del proprio Galaxy S25 Ultra durante una notte limpida e ha riscontrato queste anomalie, tutte provenienti dalla fotocamera principale da 200MP del dispositivo. In contrasto, le foto realizzate con l'ultrawide da 50MP hanno mantenuto una buona qualità, senza segni visibili di questo problema.

Molti di questi scatti mostravano bande orizzontali prominenti, creando un aspetto poco gradevole e penalizzando la resa finale dell'immagine. Il fotografo ha anche provato a utilizzare la modalità professionale con un tempo di esposizione di 30 secondi, ottenendo risultati molto migliori per le foto notturne, senza evidenziare le bande bianche, suggerendo che il difetto risieda nella modalità notturna messa a punto da Samsung.

La risposta di Samsung

Di fronte a queste segnalazioni, un portavoce di Samsung ha rilasciato un comunicato ufficiale. "Siamo a conoscenza di un numero limitato di casi in cui le immagini appaiono sfocate negli scatti notturni con Galaxy S25 Ultra e abbiamo già predisposto una soluzione che sarà disponibile con il prossimo aggiornamento software, in distribuzione a partire da questa settimana," ha affermato il rappresentante dell'azienda.

La conferma del problema ha generato un certo scalpore tra gli utenti, soprattutto considerando che esperienze precedenti con modelli come il Galaxy S24 Ultra avevano dimostrato performance fotografiche eccellenti. La segnalazione del problema ha lasciato delusi i fotografi, desiderosi di replicare successi passati. Tuttavia, la prospettiva di un fix imminente offre una nota di sollievo, spingendo i possessori a mantenere la speranza per la risoluzione di questi inconvenienti.

La continua competitività del Galaxy S25 Ultra

Nonostante le problematiche riscontrate, il Galaxy S25 Ultra rimane uno dei migliori smartphone per la fotografia attualmente disponibili sul mercato. La sua capacità di fornire prestazioni superiori nella fotografia con teleobiettivo è stata confermata in diverse comparazioni, tra cui un recente test che lo ha visto competere con l'iPhone 16 Pro Max in una sfida fotografica. Inoltre, la presenza di funzionalità esclusive come l'Audio Eraser, che elimina il rumore di fondo indesiderato, e il supporto per la registrazione video in LOG, lo rendono un dispositivo altamente versatile.

Mentre gli utenti attendono con ansia l'aggiornamento che risolverà il glitch della modalità notturna, la qualità complessiva del Galaxy S25 Ultra continua a risaltare nel panorama degli smartphone, promettendo di rimanere una scelta forte per chi cerca un camera phone di alto livello. Con un mix di attese e delusioni, il futuro del Galaxy S25 Ultra nel campo della fotografia potrebbe essere ritrovato già nelle prossime settimane.