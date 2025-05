Problemi di elaborazione fotografica nei dispositivi Pixel: ecco cosa sta succedendo

Numerosi utenti dei telefoni Google Pixel stanno segnalando discrepanze tra l’anteprima della fotocamera e le immagini finali elaborate. Le lamentele si concentrano principalmente su fotografie sovraelaborate e con bilanciamento del colore inaccurato. Si ipotizza che l’origine del problema possa risiedere nel processore HDR di Google, la cui disattivazione al momento non è possibile.

La reputazione dei Pixel come smartphone fotografici

I telefoni Pixel sono da sempre annoverati tra le scelte più sicure per gli amanti della fotografia, grazie a una fotocamera considerata tra le migliori nel panorama Android. Sebbene ci siano dispositivi di marchi cinesi che offrono immagini e video di qualità superiore, i modelli più recenti della serie Pixel, come il Pixel 9, continuano a mantenere una posizione di rilievo. Tuttavia, non tutti gli utenti sono soddisfatti e sono emerse numerose lamentele riguardo alla sovraelaborazione delle immagini.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Secondo un utente di Reddit, la qualità delle foto tratte dal suo Pixel 9 Pro differisce notevolmente rispetto a quanto visualizzato nel mirino. In particolare, l’anteprima mostra colori corretti, ma una volta scattata la foto, il bilanciamento dei colori risulta alterato. Il Redditor ha condiviso un’immagine composita della sua auto rossa, evidenziando la discrepanza tra l’immagine elaborata e quella vista nel mirino.

Gli utenti parlano delle loro esperienze

Molti utenti nel thread di Reddit hanno espresso un’impressione simile. Le foto possono apparire gradevoli al momento dello scatto, ma subito dopo la visualizzazione nella galleria, si nota il forte intervento di post-elaborazione. Un fotografo ha sottolineato come sia frustrante vedere il risultato finale di un’immagine tanto diversa da quanto anticipato. L’utente ha osservato che anche con l’opzione Ultra HDR disattivata, non si nota miglioramento cambiando la risoluzione tra 12MP e 50MP, né attivando la funzione “Rich color in photos” che, da quanto si dice, non sembra influenzare il risultato finale.

Per aggirare la questione della sovraelaborazione, è stato suggerito dagli utenti di abilitare la funzione Top Shot e di salvare un’immagine alternativa come copia. Allo stesso tempo, se Top Shot non è attivata, non si ha la possibilità di disattivare il processamento HDR, lasciando l’utente con immagini dai colori errati.

Possibili cause e soluzioni

Recentemente, un altro utente ha sollevato una lamentela simile, illustrando la differenza tra l’anteprima e l’immagine finale con un video esplicativo. Il problema potrebbe essere attribuito all’eccessiva elaborazione HDR, applicata in modo aggressivo alle immagini Top Shot, mentre altre versioni salvate presentano solo una elaborazione SDR. La mancanza di opzioni per disattivare l’HDR nell’app Google Camera crea un senso di frustrazione tra gli utenti. Inoltre, la discrepanza tra ciò che si vede nel mirino e l’output finale potrebbe essere risolta migliorando l’anteprima, rendendo così l’immagine finale più realistica.

Attualmente si stanno conducendo test approfonditi per comprendere cambiamenti e problematiche legate al sistema di elaborazione delle fotocamere Pixel. Gli utenti sono invitati a condividere le proprie esperienze con i telefoni Pixel e a segnalare eventuali problemi di bilanciamento del colore e di eccessiva elaborazione HDR. Quali dispositivi e aggiornamenti di sistema stanno utilizzando? La comunità desidera conoscere le vostre testimonianze.

La voce degli utenti: è soddisfatto il pubblico?

Le attese degli appassionati di fotografia sono elevate e le recenti segnalazioni di problemi con l’elaborazione delle immagini potrebbero minare la reputazione dei dispositivi Pixel. Gli utenti sono incoraggiati a esprimere la loro opinione sulla qualità dell’elaborazione fotografica ottenuta dai loro dispositivi, contribuendo a generare un dialogo utile sia per Google che per l’intera community di possessori di Pixel.