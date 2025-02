Problemi di connessione su iPhone 11 Pro Max dopo l'aggiornamento a iOS 18.3

In questi giorni, alcuni utenti di iPhone stanno riscontrando difficoltà con la loro connessione telefonica, in particolare coloro che possiedono un iPhone 11 Pro Max. Dopo l'installazione dell'ultima versione di iOS 18.3, i problemi sembrano essersi intensificati, costringendo gli utenti a riavviare ripetutamente i loro dispositivi per ristabilire la connettività cellulare. Tre le domande principali in circolazione, c'è la speculazione su un possibile secondo aggiornamento da parte di Apple per affrontare le problematiche segnalate.

Difficoltà di connessione: un problema comune

Diverse segnalazioni sono giunte da utenti che hanno riscontrato difficoltà nella ricezione e nella familiarità delle chiamate dopo aver aggiornato il proprio iPhone a iOS 18.3. Tra questi, spicca il caso di un’utente che ha notato come il suo dispositivo non riuscisse a effettuare o ricevere chiamate senza dover riavviare il telefono. Questo inconveniente ha suscitato preoccupazioni su una possibile falla nel sistema operativo, facendosi strada la voce che Apple potrebbe dover intervenire con ulteriori aggiornamenti per risolvere i vari problemi di connettività. Un iPhone privo di funzioni telefoniche riduce significativamente l’utilità del dispositivo, privandolo della sua funzione principale.

Ritorno di una funzione amata nella calcolatrice

Insieme ai problemi di connettività, la versione iOS 18.3 ha riportato una funzionalità attesa da tempo dagli utenti della calcolatrice. Questa funzione consente di ripetere l'ultima operazione eseguita semplicemente premendo il pulsante di uguale. Ad esempio, eseguendo un’operazione di moltiplicazione, come 5 per 3, e poi premendo di nuovo il tasto uguale, il risultato non sarà solo il 15, ma il sistema moltiplicherà tale risultato per il numero utilizzato nell’operazione precedente, portando a un totale di 45. Questa caratteristica era molto apprezzata e la sua reintroduzione ha sollevato il morale degli utenti, felici di poter tornare a utilizzare una funzione che semplifica e velocizza i calcoli.

Aggiornamenti per la risoluzione dei bug

Il rilascio dell'ultimo aggiornamento non è stato solo un tentativo di recuperare funzionalità amate ma anche per risolvere una serie di problemi noti. Tra i bug più preoccupanti c’era quello che causava la scomparsa della tastiera durante l'utilizzo di Siri. In molte situazioni, gli utenti si trovavano impossibilitati a digitare un messaggio o a inserire una richiesta, il che rendeva frustrante l'uso dell'assistente vocale. Inoltre, un altro problema era legato alla riproduzione della musica: alcuni utenti hanno scoperto che i brani continuavano a suonare fino alla loro conclusione, nonostante l’uscita dall'app di Apple Music. Questo tipo di glitch ha costretto Apple a intervenire rapidamente per patchare il software e migliorare l’esperienza utente.

Il panorama dopo l'aggiornamento a iOS 18.3 evidenzia chiaramente l'importanza di rispondere prontamente ai problemi degli utenti per garantire una fruizione senza intoppi dei dispositivi, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Apple riguardo a futuri aggiornamenti.