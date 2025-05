Problemi di batteria sul Google Pixel 6a: gli utenti segnalano incendi durante la carica

Diversi rapporti recenti mettono in evidenza casi di incendi legati al Google Pixel 6a, spesso verificatisi durante la ricarica notturna tramite caricabatterie di marca non originale. La questione della sicurezza delle batterie sembra essere un problema ricorrente per i modelli della serie A di Google, che ha già comportato swallenamenti e surriscaldamenti in altri dispositivi come il Pixel 7a e il Pixel 4a.

La questione delle batterie della serie A di Google

Negli ultimi tempi gli utenti della serie A di Google, in particolare quelli del Pixel 6a, sembrano non trovare pace a causa di problemi legati alla batteria. Dopo le polemiche generate dal Pixel 4a e il suo famigerato aggiornamento “batteria letale”, Google ha iniziato a proporre sostituzioni gratuite per il Pixel 7a con batterie gonfie. Purtroppo, ora emergono segnalazioni di esplosioni di batterie nel Pixel 6a.

Un utente di Reddit, ad esempio, ha raccontato di come il proprio Pixel 6a “si sia auto-incendiato” durante la notte mentre era in carica con un caricabatterie di terze parti. Nonostante l’utente affermi di aver utilizzato quel caricabatterie per oltre un anno senza problemi, il telefono era protetto da una custodia al momento dell’incidente. Questo non è un caso isolato: un altro utente aveva già denunciato l’incendio del proprio dispositivo durante la ricarica, senza fornire immagini.

Le batterie gonfie rappresentano un problema pericoloso, ma purtroppo comune tra i produttori di smartphone. Un’invasione di queste batterie può causare incendi, specialmente se una delle componenti relative alla batteria o alla ricarica malfunziona. Gli utenti devono essere avvisati riguardo ai potenziali rischi associati all’uso di caricabatterie non originali. A questo proposito, è fondamentale che i produttori implementino misure di sicurezza adeguate all’interno dei dispositivi per prevenire situazioni pericolose.

Rischi con il Pixel 9a e aggiornamenti sulla salute della batteria

Il Pixel 9a sta già accertando qualche problema. La sua uscita è stata rinviata a causa di un “problema di qualità dei componenti” non specificato. Dopo il rilascio del dispositivo, Google ha reso obbligatorio un aggiornamento sulla salute della batteria che riduce la capacità complessiva della batteria e la velocità di ricarica nel tempo, per mantenere una buona salute nel lungo periodo.

Le analisi del Pixel 9a mostrano anche un uso eccessivo di adesivo per la batteria, rendendola difficile da rimuovere senza danneggiare il dispositivo. Quest’aspetto non è incoraggiante per la durata del telefono, dal momento che una sostituzione della batteria potrebbe comportare danni sia alla batteria che al dispositivo stesso. La nuova funzione di salute della batteria implica che, col passare del tempo, le prestazioni della batteria diminuiscono, mentre Google non ha confermato alcun legame tra i ritardi di produzione e i problemi di batteria già noti.

La risposta di Google e raccomandazioni per gli utenti

Attualmente, abbiamo contattato Google per una dichiarazione ufficiale riguardo le problematiche relative agli incendi delle batterie del Pixel 6a. Ci impegniamo a fornire aggiornamenti non appena avremo ulteriori informazioni in merito. Nel frattempo, per chi utilizza telefoni della serie A di Pixel, è consigliabile attenersi a caricabatterie e cavi di ricarica forniti direttamente da Google. La sicurezza deve essere sempre una priorità e utilizzare accessori di terze parti potrebbe comportare rischi inaccettabili.