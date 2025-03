Problemi di autenticazione per gli utenti di Google Chromecast di seconda generazione e Chromecast Audio

Un guasto che interessa gli utenti dei dispositivi Google Chromecast di seconda generazione e Chromecast Audio sta creando disagi in tutto il mondo, impedendo loro di riprodurre qualsiasi contenuto. Nel corso delle ultime settimane, i commenti di utenti frustrati sono comparsi in vari forum, tra cui Reddit, segnalando un messaggio d'errore che li tiene lontani dall'utilizzo dei propri dispositivi.

Segnalazioni di errori su diversi forum

Le prime segnalazioni si sono concentrate sul subreddit r/googlehome, dove si è assistito a un crescente scambio di esperienze da parte di utenti che non riescono più a connettersi al proprio Chromecast di seconda generazione. Altri partecipanti al thread hanno confermato di avere lo stesso problema, con testimonianze provenienti da vari paesi, il che indica che non si tratta di un problema isolato.

Nonostante gli sforzi per risolvere la situazione, come riavviare i dispositivi, ripristinarli alle impostazioni di fabbrica, reinstallare l'app Google Home e svuotare cache e dati, molti utenti non sono riusciti a tornare alla normalità. Alcuni hanno anche provato a connettersi a reti diverse, ma la soluzione è sembrata sfuggente.

Varie tipologie di messaggi d'errore

Alcuni utenti hanno segnalato una variante del problema che presenta un messaggio d'errore che recita: “Dispositivo non attendibile: [nome] non può essere verificato. Questo potrebbe essere causato da un firmware del dispositivo obsoleto.” Questo messaggio non offre alcuna possibilità di ripristino, lasciando gli utenti bloccati e incapaci di utilizzare il casting.

La questione sembra riguardare esclusivamente i modelli più datati, come il Chromecast di seconda generazione e il Chromecast Audio. I modelli più recenti, come il Chromecast di terza generazione e il Chromecast Ultra, sembrano funzionare senza alcun problema, il che alimenta le preoccupazioni degli utenti riguardo a una potenziale cessazione del supporto per i dispositivi più vecchi.

Timori riguardo al supporto dei dispositivi

Diversi utenti esprimono preoccupazione riguardo alla possibilità che Google abbia deciso di interrompere silenziosamente il supporto per questi modelli più datati, di fatto rendendoli inutilizzabili. Questa angoscia non è del tutto infondata, considerando la storia di Google di abbandonare i prodotti senza preavviso.

Tuttavia, l'indole del messaggio d'errore fa pensare a un bug piuttosto che a una chiusura intenzionale. Se l'intenzione fosse stata quella di cessare il supporto, ci si sarebbe aspettati un annuncio ufficiale o almeno un messaggio chiaro a riguardo. La formulazione “Dispositivo non attendibile” implica un problema di verifica del firmware, un inconveniente che potrebbe essere risolto con un aggiornamento lato server.

Aspettative future e comunicazioni

Al momento, Google non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale per chiarire la situazione. Pertanto, gli utenti continuano a rimanere nell'incertezza mentre attendono un aggiornamento che possa fornire maggiori informazioni. Chiunque stia affrontando il medesimo problema è invitato a condividere eventuali soluzioni alternative trovate per affrontare il malfunzionamento.

Siamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di Google, ma nel frattempo rimaniamo vigili riguardo a eventuali sviluppi che possano chiarire la questione.