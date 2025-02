Problemi di Android Auto: riavvii dei telefoni durante la connessione wireless

Gli utenti di Android Auto stanno vivendo un disagio significativo con i riavvii improvvisi dei loro telefonini durante la connessione wireless ai sistemi delle auto. Tale problematica è emersa dopo l'uscita delle versioni 13.4 e 13.5 della piattaforma, scatenando un’ondata di lamentele. In questo articolo si esploreranno i dettagli di questo fenomeno, nonché possibili soluzioni.

Riavvii improvvisi dei telefoni

Negli ultimi giorni, diversi utenti hanno riportato l'insorgere di problemi di riavvio quando tentano di connettere i loro telefoni a Android Auto in modalità wireless. Soprattutto, questa situazione sembra verificarsi in modo ricorrente quando gli utenti tentano di interagire con il sistema. Un utente su Reddit ha condiviso la sua esperienza affermando: “Non appena Android Auto si connette e provo a interagire con lo schermo, il mio OnePlus 12 si riavvia.” Un altro commento evidenzia la frustrazione di un possessore di auto nuova, il quale ha dichiarato: “Ho provato di tutto, ma nulla funziona. È come se mi fosse stata rubata una funzionalità ottima della mia auto.”

Vari altri utenti hanno confermato di affrontare la stessa problematica, segnalando malfunzionamenti o riavvii delle loro apparecchiature. Un possessore di Audi Q5 del 2021 ha affermato che dopo l’avvio di Android Auto, il telefono ritorna reattivo solo a seguito di un’interazione manuale, altrimenti si verifica un riavvio silenzioso seguito da una riconnessione automatica.

Numerose testimonianze dimostrano che il problema sia iniziato solo di recente. Un utente ha osservato: “Questa situazione è cominciata circa una settimana fa. Prima di allora, Android Auto funzionava senza problemi. Ora, riavvia il mio telefono apparentemente senza motivo.”

Problemi di connettività wireless

Oltre ai riavvii inaspettati, ci sono utenti che segnalano difficoltà nel connettersi a Android Auto in modalità wireless. Stando a quanto riportato nei forum di supporto Google, specialmente per i possessori di Samsung Galaxy S22 Ultra, il problema sembra essersi manifestato dopo l'aggiornamento del 27 gennaio 2025. “Dopo l’aggiornamento, Android Auto wireless ha smesso di funzionare per me. Le connessioni via cavo funzionano, ma ho visto altri utenti lamentarsi dello stesso problema,” ha scritto un utente.

Altri partecipanti ai forum hanno confermato che per riconnettersi a Android Auto in modalità wireless, è necessario riavviare il telefono ogni volta che si spegne l’auto o si scollega il dispositivo. “Devo riavviare il mio telefono per ricollegarmi a Android Auto ogni volta che spengo l’auto o disconnetto il telefono,” ha rimarcato un altro utente.

Possibili soluzioni da provare

Sebbene Google non abbia ancora riconosciuto ufficialmente il problema, una possibile soluzione all’orizzonte potrebbe essere l’aggiornamento alla versione più recente di Android Auto, la 13.7, recentemente distribuita. Se si continuano a riscontrare difficoltà, è consigliabile controllare la disponibilità di aggiornamenti tramite il Google Play Store. È interessante notare che la maggior parte delle lamentele proviene da utenti che utilizzano la versione 13.5 del software.

In attesa di un intervento ufficiale da parte di Google, gli utenti possono tenere d'occhio eventuali aggiornamenti e seguire le discussioni nei forum per condividere soluzioni e suggerimenti.