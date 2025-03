Problemi di aggiornamento per i nuovi Mac con M4: impossibile scaricare macOS 15.4

Nella giornata di oggi, diversi utenti di Mac con modelli dotati di chip M4, come il MacBook Air M4 e il Mac Studio M4 Max/M3 Ultra, hanno segnalato difficoltà nell’aggiornamento al nuovo macOS 15.4 beta. Qui di seguito approfondiremo questa situazione, analizzando le cause e le possibili soluzioni per gli utenti afflitti da questo inconveniente.

Gli errori segnalati dagli utenti

Secondo quanto riportato su Reddit, molti possessori di Mac di ultima generazione hanno ricevuto un messaggio di errore nel tentativo di scaricare e installare il candidato alla release di macOS 15.4. L’avviso recita: “macOS non può essere scaricato. Assicurati di essere connesso a Internet e riprova, oppure contatta il supporto Apple per assistenza.” Le segnalazioni sono arrivate da diverse fonti, evidenziando un problema comune che ha lasciato molti utenti frustrati.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La mancanza della chiave di decrittazione

Il cuore del problema sembra risiedere nel fatto che Apple non ha fornito la chiave di decrittazione necessaria per i modelli M4 del MacBook Air e del Mac Studio. Apple utilizza algoritmi di crittografia per i suoi aggiornamenti software e la mancanza di una chiave di decrittazione sul server di Apple impedisce l’installazione del nuovo sistema operativo. Al momento, la chiave per i nuovi Mac non è disponibile presso il server software di Apple, il che significa che chi ha appena acquistato uno di questi modelli si trova impossibilitato a beneficiare delle nuove funzionalità e aggiornamenti di sicurezza.

Chi è colpito e chi non lo è

È importante specificare che gli utenti dei nuovi modelli di Mac che operano con il software preinstallato al momento della ricezione del dispositivo non potranno procedere con l’aggiornamento alla release candidate di macOS Sequoia 15.4 fino a quando Apple non risolverà questo problema. Tuttavia, gli utenti che già utilizzavano la beta 4 di macOS 15.4 non saranno colpiti da questo inconveniente e potranno installare normalmente il candidato alla release. Questo differente trattamento ha suscitato non poche polemiche tra gli utenti interessati.

In attesa di soluzioni

Per chi si trova nella situazione di non poter aggiornare il proprio Mac, la via d’uscita è semplice: attendere una risoluzione da parte di Apple. Gli utenti possono continuare a utilizzare i loro dispositivi con la versione attuale del sistema operativo, ma dovranno tenere d’occhio gli aggiornamenti ufficiali e le comunicazioni di Apple per notizie relative al ripristino della disponibilità della chiave di decrittazione. Questo problema sottolinea l’importanza di avere sempre un’attenta comunicazione da parte dell’azienda riguardo gli aggiornamenti software, in special modo per i modelli più recenti.