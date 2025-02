Problemi di accesso al Mac App Store: utenti di macOS Mojave in difficoltà dal gennaio 2025

Negli ultimi giorni, molti utenti di dispositivi Apple che operano con macOS Mojave 10.14 e versioni precedenti hanno segnalato notevoli difficoltà nell'accesso al Mac App Store. Questa situazione ha scatenato preoccupazioni tra gli utilizzatori, che si trovano incapaci di scaricare app già acquistate in precedenza. Queste problematiche fotografano un disguido che alcuni esperti ritengono emerga a seguito di recenti aggiornamenti apportati da Apple.

Riflessioni sui problemi dell'App Store

Secondo quanto segnalato dal sito Macrumors, lo sviluppatore Michael Tsai ha fatto luce su un problema che risale al 24 gennaio 2025, coincidente con modifiche significative riguardanti i certificati digitali. Questi certificati costituiscono documenti fondamentali, poiché attestano la validità e la provenienza delle app scaricate. In una comunicazione indirizzata agli sviluppatori, Apple ha rimarcato l’intenzione di potenziare la sicurezza e la privacy all’interno delle proprie piattaforme. Questi accorgimenti hanno condotto all’adozione di un nuovo algoritmo di cifratura, lo SHA-256. Questo aggiornamento non è di poco conto, dal momento che i certificati dell’App Store, utilizzati per dimostrare l'acquisto di app e l'attivazione di acquisti in-app, dipendono da tali certificati.

L'implementazione di questa nuova misura di sicurezza implica un passaggio graduale: nel comunicato, Apple ha avvertito che alcune app già presenti potrebbero subire conseguenze a causa delle modalità con cui verificano i loro certificati di autenticità. La situazione è complessa, poiché non tutte le applicazioni sembrano essere in grado di adattarsi senza problemi ai nuovi requisiti di verifica.

Conseguenze per gli utenti

A partire dalla data del 24 gennaio 2025, nel caso in cui un'app non supporti l’algoritmo SHA-256 e non riesca a convalidare il certificato associato, l’utente potrebbe non ricevere l'accesso ai contenuti premium o all’app stessa. Questo scenario è particolarmente preoccupante per coloro che si affidano a contenuti acquistati per motivi professionali o didattici. In alcuni casi, le app non riusciranno a riconoscere il certificato di acquisto, lasciando gli utenti eventualmente senza accesso a prodotti per cui hanno già investito.

Le segnalazioni di mancato accesso non si limitano a determinati software, ma colpiscono un ampio ventaglio di applicazioni, creando un malcontento diffuso tra gli utenti, costretti a cercare soluzioni alternative. Alcuni utenti hanno scoperto che è possibile verificare la disponibilità delle app direttamente sui siti dei rispettivi sviluppatori, sfiorando l’impossibilità di farlo attraverso il tradizionale Mac App Store. Tali difficoltà sono amplificate dalla frustrazione di chi si aspetta un'assistenza rapida e risolutiva da parte di Apple e dai suoi servizi.

Risposte dell'azienda

Apple, dal canto suo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni esaustive riguardo alla gestione della situazione. Nel frattempo, l'azienda offre collegamenti alternativi per l'installazione di macOS, suggerendo soluzioni temporanee per i propri utenti. Queste misure, seppur utili, potrebbero non bastare a placare i disagi riscontrati da chi da anni utilizza il Mac App Store per gestire i propri acquisti software.

La speranza è che Apple possa risolvere velocemente queste problematiche, ripristinando un servizio di accesso fluido all'App Store e rassicurando gli utenti sulla sicurezza e l'affidabilità delle proprie piattaforme. Mentre il dialogo tra utenti e sviluppatori prosegue, gli appassionati di tecnologia si attendono chiarimenti ufficiali e, soprattutto, soluzioni concrete in tempi brevi.