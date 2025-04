Problemi di accesso a Spotify: gli utenti segnalano disservizi in tutto il mondo

Nella mattina di mercoledì, utenti di Spotify in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti e in Europa, hanno riportato problemi significativi nell’accesso alla piattaforma musicale. Le segnalazioni includono l’impossibilità di caricare il servizio o di riprodurre i brani. Alle 8:45 ora della costa est, l’account ufficiale di Spotify Status ha comunicato su X di essere a conoscenza di alcune difficoltà tecniche e di stare attivamente lavorando per risolverle.

Segnalazioni di disservizio in crescita

Inizialmente, le segnalazioni di malfunzionamento erano più diffuse in Europa. Tuttavia, nel giro di poche ore, la situazione è peggiorata anche negli Stati Uniti. Downdetector, la piattaforma che monitora lo stato dei servizi online, ha evidenziato un aumento significativo delle segnalazioni di disservizio. Numerosi giornalisti di The Verge, sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, hanno confermato di avere difficoltà nell’accesso alla piattaforma, suggerendo che il problema non sia circoscritto a pochi utenti.

L’interruzione del servizio non sembra limitarsi a una specifica area geografica. La mappa degli incidenti fornita da ThousandEyes indica che i problemi stanno colpendo una vasta gamma di utenti a livello globale. Questo ha sollevato preoccupazioni tra gli abbonati, che si chiedono quanto tempo ci vorrà per una risoluzione completa.

Impatto sulle varie piattaforme

Le difficoltà stanno colpendo diverse modalità di utilizzo di Spotify. Non solo l’applicazione web risulta inaccessibile, ma anche gli utenti desktop e quelli che utilizzano app su iOS stanno affrontando problemi. Alcuni utenti di desktop incontrano uno schermo nero che non si carica, mentre altri riescono a selezionare i brani, senza però poterli riprodurre. Per quanto riguarda l’app su iOS, alcuni brani potrebbero essere riproducibili, ma solo se Spotify li aveva memorizzati nella cache prima dell’inizio del disservizio.

Incertezze su cause e tempistiche di risoluzione

Al momento, non ci sono informazioni chiare riguardo alle cause di questi problemi di accesso generale. Spotify non ha ancora fornito dettagli su quando gli utenti possono aspettarsi il ripristino completo del servizio. Le comunicazioni da parte della piattaforma rimangono scarse, lasciando i suoi milioni di abbonati in uno stato di incertezza. L’attesa è alta, e i fan della musica sperano che la situazione venga risolta rapidamente.

Situazione in continuo sviluppo…