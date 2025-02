Problemi continui per Windows 11 24H2: bloccato l'aggiornamento per AutoCAD 2022

Nel corso dell’ottobre del 2023, Microsoft ha avviato la distribuzione di Windows 11 24H2, l'ultima versione del proprio sistema operativo desktop. Tuttavia, l'implementazione di questo aggiornamento non è stata priva di difficoltà significative, costringendo l'azienda a sospendere più volte la distribuzione. A questo si è aggiunto un nuovo bug che coinvolge il software AutoCAD 2022, un importante strumento di progettazione tecnica, il quale ha portato Microsoft a interrompere nuovamente l'aggiornamento.

Problemi rilevati con Windows 11 24H2

Il rilascio di Windows 11 24H2 ha suscitato preoccupazioni e lamentele tra gli utenti a causa di vari problemi riscontrati fin dall'inizio. Un caso emblematico riguarda la creazione di una cache di ben 8,63 GB, che si è rivelata impossibile da eliminare utilizzando le normali procedure di pulizia del disco. Ulteriormente, l'aggiornamento ha causato malfunzionamenti in diverse applicazioni, in particolare quelle legate a CrowdStrike. Molti utenti del mondo del gaming hanno segnalato problemi rilevanti, rendendo l'esperienza di utilizzo disagevole.

Negli ultimi giorni, è emerso un nuovo problema che ha ulteriormente aggravato la situazione dell'aggiornamento. Questo bug interessa in particolare l’applicativo AutoCAD 2022, un software essenziale per molti professionisti che operano nel campo della progettazione assistita al computer. Il riscontro di questo malfunzionamento ha costretto Microsoft a rivalutare la situazione e decidere di interrompere nuovamente la distribuzione di Windows 11 24H2.

Interruzione di Windows 11 24H2 per Autodesk AutoCAD 2022

AutoCAD, marchio ben conosciuto di Autodesk, svolge un ruolo fondamentale nel mondo della progettazione tecnica, utilizzato da architetti, ingegneri e designer. Le segnalazioni recenti indicano che dopo l’installazione di Windows 11 24H2, le versioni di AutoCAD 2022 non si aprono su alcuni dispositivi. Questo ha portato Microsoft a comunicare ufficialmente l’insorgere del problema attraverso un aggiornamento alla Windows Health Dashboard.

Il messaggio di Microsoft chiarisce la situazione: "Dopo aver installato Windows 11, versione 24H2, tutte le versioni di Autodesk AutoCAD 2022 potrebbero non aprirsi su alcuni dispositivi." Gli utenti hanno segnalato messaggi di errore ricorrenti all’avvio dell'applicazione. Per tutelare l’esperienza di aggiornamento degli utenti, Microsoft ha imposto un blocco di compatibilità per i dispositivi con AutoCAD 2022, impedendo la ricezione dell’aggiornamento via Windows Update.

È bene sottolineare che questo problema sembra riguardare solo la versione 2022 di AutoCAD. Le versioni più recenti, come AutoCAD 2023, 2024 e 2025, non presentano tali difficoltà e quindi non sono soggette a questa interruzione. Gli amministratori IT possono anche monitorare la situazione tramite i report di Windows Update for Business, identificando il problema grazie a un ID di protezione specifico.

Rassicurazioni di Microsoft e soluzioni in arrivo

Di fronte a questa nuova complicazione, Microsoft ha fermamente confermato di essere al lavoro per risolvere il problema. Sebbene l’interruzione dell’aggiornamento possa causare frustrazione tra gli utenti di AutoCAD 2022, l’azienda sta cercando modi per garantire che anche chi utilizza questo software possa ricevere l'aggiornamento desiderato. Una delle soluzioni possibili per gli utenti potrebbe consistere nella disinstallazione temporanea di AutoCAD 2022, ma tale opzione è sicuramente poco praticabile per i professionisti che hanno bisogno costante del programma.

Nel contesto attuale, i consumatori si trovano a sperare per una rapida risoluzione di questa problematicatica, che ha già comportato disagi e ritardi. La situazione richiede un monitoraggio attento e un confronto diretto con gli aggiornamenti da parte di Microsoft, in attesa di ulteriori sviluppi per il ripristino delle funzionalità di Windows 11 24H2 per tutti gli utenti di AutoCAD 2022.