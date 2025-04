Problemi con Windows 10: l’aggiornamento KB5055518 fa scomparire le jump lists

Un significativo malfunzionamento ha colpito diversi utenti di Windows 10 dopo l’implementazione dell’aggiornamento di sicurezza KB5055518. In particolare, le jump lists, quei pratici menu che consentono di accedere rapidamente a file recenti e applicazioni, sono scomparse per molti. Questo inconveniente ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra gli utenti, particolarmente quelli che si affidano alla funzionalità per ottimizzare il proprio flusso di lavoro.

La problematica delle jump lists

Il problema si manifesta con la scomparsa delle jump lists, che vengono attivate solitamente con un clic destro sulle icone nel menu Start. Questi elenchi sono utili per visualizzare i file aperti di recente o quelli fissati, facilitando l’accesso rapido a determinate attività. Dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5055518, molti utenti hanno riscontrato che questa funzione non si attivava più per alcune app, compromettendo così la loro esperienza d’uso. Gli utenti hanno cercato varie soluzioni temporanee, ma senza successo, trovandosi di fronte a un errore che pare non voler essere risolto se non attraverso misure drastiche.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le possibili soluzioni e il ripristino della funzionalità

La soluzione più indicata per ripristinare le jump lists sembra essere la disinstallazione dell’aggiornamento problematico, anche se ciò implica rinunciare alle ultime patch di sicurezza rilasciate da Microsoft. Questo approccio non è ideale per chi desidera mantenere il proprio sistema protetto da vulnerabilità note. Sebbene il rollback dell’aggiornamento abbia dimostrato di risolvere il problema, la maggior parte degli utenti si trova quindi in un dilemma: protezione da un lato e funzionalità dall’altro.

Il passato di bug e problemi con Windows 10

La situazione attuale non è la prima volta che Microsoft ha affrontato difficoltà con aggiornamenti rilasciati per Windows 10. Negli ultimi periodi, le modifiche apportate al sistema operativo hanno portato a malfunzionamenti ricorrenti, al punto che gli utenti iniziano a temere che l’azienda stia concentrando maggiormente le proprie risorse su Windows 11, trascurando il supporto per le versioni precedenti del sistema. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft riguardo se la scomparsa delle jump lists sia il risultato di un cambiamento voluto oppure di un semplice bug, ma gli utenti sperano in un chiarimento.

L’aggiornamento di aprile e le sue conseguenze

Nonostante Windows 10 stia per arrivare al capolinea con la diffusione di Windows 11, l’approccio di Microsoft sembra essere quello di continuare a fornire aggiornamenti per il sistema più vecchio. Tuttavia, l’aggiornamento di aprile ha generato una reazione negativa: diversi utenti hanno segnalato che parte del menu Start non funziona correttamente. Nonostante il problema non colpisca ogni singolo computer con Windows 10, è evidente che molti stanno vivendo un disagio significativo, evidenziato anche dai vari commenti online delle community. Se il tuo menu Start continua a funzionare, potresti ritenerti fortunato, poiché non tutti hanno avuto la stessa sorte.

Il futuro di Windows 10 si fa incerto, ma inevitabilmente, la transizione verso Windows 11 sembra essere la direzione presa da Microsoft.