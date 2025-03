Problemi con l’app Copilot di Microsoft: disinstallazioni non intenzionali su Windows 11

L’installazione di aggiornamenti mensili su Windows 11 ha portato a problematiche inattese riguardanti l’app Copilot di Microsoft, con alcuni utenti che segnalano che il programma è stato disinstallato dal loro dispositivo. Una situazione che ha spinto Microsoft a riconoscere il problema e a fornire indicazioni su come risolverlo. L’azienda è al lavoro su un aggiornamento per porre rimedio a queste questioni, mentre gli utenti possono temporaneamente reinstallare l’app tramite il Microsoft Store.

Problemi segnalati con l’aggiornamento di marzo

L’aggiornamento Patch Tuesday, distribuito l’11 marzo, ha causato malfunzionamenti per l’app Copilot, che è stata rimossa dalla barra delle applicazioni e disinstallata. Microsoft ha confermato la presenza del problema tramite un documento di supporto, rassicurando che attualmente sta cercando una soluzione. Per gli utenti colpiti, la procedura migliore è quella di reinstallare l’app Copilot dallo store e ripinolarla manualmente sulla barra delle applicazioni.

Questo malfunzionamento ha destato attenzione, poiché sebbene si tratti di un bug, alcuni utenti di Windows 11 non interessati a Copilot potrebbero interpretarlo come un’opzione per migliorare l’esperienza d’uso del sistema operativo. Il software, infatti, è al centro del lancio della nuova versione nativa di Copilot, a meno di un anno dal suo precedente assestamento come applicazione web di base.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

La nuova versione di Copilot: aspettative e funzionalità

La nuova app Copilot di Microsoft promette una interfaccia utente rinnovata e nuove funzionalità, tra cui un hotkey che permette di avviare interazioni vocali con l’assistente AI, una caratteristica che ricorda le modalità di funzionamento di Cortana su Windows 10. Queste modifiche sono pensate per migliorare la comunicazione dell’utente con l’intelligenza artificiale, rendendo l’esperienza più intuitiva e coinvolgente.

In vista dell’appuntamento fissato per il 4 aprile, in occasione della celebrazione del 50esimo anniversario di Microsoft, l’azienda anticipa ulteriori aggiornamenti e funzionalità per il suo assistente. I dettagli sono attesi con interesse da parte degli utenti, specialmente alla luce delle voci riguardanti lo sviluppo di modelli di ragionamento AI interni, con l’obiettivo di concorrere a livello internazionale con realtà come OpenAI.

Prospettive future per Microsoft Copilot

Con i continui miglioramenti e l’enfasi su un assistente più integrato, Microsoft sta mirando a un rinnovamento dell’interfaccia e della funzionalità della sua app Copilot, rendendola un elemento centrale dell’ecosistema di Windows. La transizione da un’app in formato web a una versione nativa rappresenta un cambiamento significativo e testimonia l’impegno dell’azienda nel fornire strumenti di intelligenza artificiale più accessibili e utili.

Gli utenti di Windows 11 attendono con interesse le future novità e aggiornamenti previsti, sperando che i problemi attuali vengano risolti rapidamente per sfruttare appieno le potenzialità di Copilot. A fronte di un panorama tecnologico in costante evoluzione, Microsoft sembra determinata a rimanere competitiva, attirando l’attenzione su come gestirà l’evoluzione della sua intelligenza artificiale e la sua integrazione nel sistema operativo.