Problemi con il nuovo driver NVIDIA 572.16: crash e schermate blu in diversi giochi per PC

Recentemente, il rilascio del driver 572.16 di NVIDIA ha generato notevoli problemi tra i videogiocatori, in particolare per coloro che utilizzano la funzione di Frame Generation. Questo aggiornamento, concepito per migliorare le prestazioni nei giochi, ha portato a crash e riavvii in diversi titoli, scatenando una serie di lamentele sui forum ufficiali, su Steam e su Reddit. Il conflitto sembra essere particolarmente intenso in giochi recenti, creando un contesto di preoccupazione tra gli utenti.

I malfunzionamenti di Marvel's Spider-Man 2

Uno dei titoli più colpiti da questo driver problematico è il nuovissimo Marvel's Spider-Man 2, disponibile per PC. Gli utenti che attivano la funzione di Frame Generation segnalano frequentemente la comparsa della "schermata blu della morte" , un errore critico che blocca il sistema. Questa situazione ha creato frustrazione tra i giocatori, costretti a interrompere le loro sessioni di gioco. Seppur il gioco presenti una grafica di alta qualità, l’attivazione di questa opzione sembra compromettere l’esperienza complessiva, causando interruzioni imbarazzanti.

Nonostante le lamentele continue, non è chiaro perché il driver 572.16 generi tali problemi. Alcuni utenti suggeriscono che le difficoltà possano derivare dalla collaborazione tra il porting di Spider-Man 2, realizzato da Nixxes, e il nuovo driver NVIDIA. Il timore di una mancata compatibilità rende la situazione ancora più complessa, poiché i giocatori desiderano sfruttare al meglio la loro potente scheda grafica.

Problemi simili in altri giochi

Oltre a Marvel's Spider-Man 2, la corrente crisi del driver si estende a ulteriori titoli, tra cui Call of Duty: Black Ops 6. Anche in questo caso, i giocatori lamentano problematiche di crash e riavvii durante le sessioni di gioco, incidendo su un’esperienza di intrattenimento che dovrebbe essere fluida e priva di interruzioni. Ciò ha portato a una crescente richiesta di soluzioni immediate da parte degli utenti, desiderosi di tornare a divertirsi senza timori legati a possibili malfunzionamenti.

Gli sviluppatori, inizialmente entusiasti di integrare la nuova tecnologia DLSS 4 nel loro software, ora si trovano a dover affrontare le conseguenze di un driver che, a questo punto, sembra apportare più svantaggi che benefici. Mentre NVIDIA mira a migliorare la qualità dell'immagine e le prestazioni complessive nei giochi, i problemi di stabilità stanno sorgendo come un ostacolo significativo.

Raccomandazioni degli esperti e possibili soluzioni

In risposta a questa situazione problematica, gli esperti suggeriscono un passo prudente: considerare il ritorno alla versione precedente del driver di NVIDIA. Questo potrebbe fornire un'immediata soluzione per molti giocatori che si trovano a fronteggiare crash e riavvii. Le azioni raccomandate non si limitano al semplice downgrade; gli utenti sono anche invitati a rimanere aggiornati riguardo alle novità relative ai titoli più colpiti, come Spider-Man 2, in cerca di patch di compatibilità.

Per coloro che non vogliono scendere a compromessi sulla grafica, una soluzione temporanea potrebbe consistere nel disattivare la funzione di Frame Generation. Questa modifica potrebbe consentire ai giochi di funzionare in modo adeguato anche con il nuovo driver 572.16, permettendo un'esperienza di gioco più stabile, sebbene con limitazioni in termini di qualità visiva.

Lavori in corso e sviluppi futuri

Nel bel mezzo di questa crisi, NVIDIA è al lavoro per trattare le problematiche attuali e per sviluppare nuove tecnologie. Tra queste ultime spicca la Smooth Motion, attualmente in fase di sviluppo esclusivo per le GPU della serie RTX 5000, la quale verrà estesa anche alla serie 4000. Sebbene NVIDIA si impegni a sistemare i problemi, rimane chiaro che molti videogiocatori dovranno rimanere in attesa di un driver stabile prima di effettuare ulteriori aggiornamenti.

Senza dubbio, la situazione attuale richiede un'attenzione particolare da parte della community dei videogiocatori e di NVIDIA, in quanto la stabilità dei giochi è fondamentale per un'esperienza di intrattenimento positiva. Le lamentele continue sottolineano l'importanza di un aggiornamento tempestivo, per garantire che gli utenti possano godere dei loro giochi preferiti senza interruzioni o inconvenienti gravi.