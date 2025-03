Problemi con i dispositivi Google Pixel dopo l'aggiornamento di sicurezza di marzo 2025

Diversi utenti dei dispositivi Google Pixel stanno segnalando una serie di problematiche fastidiose a seguito dell'installazione dell'ultimo aggiornamento di sicurezza rilasciato a marzo 2025. Gli utenti, che spaziano dal modello 7 fino al più recente 9, stanno sperimentando fluttuazioni anomale nella luminosità degli schermi, problemi audio e vibrazioni eccessive. L'aggiornamento, arrivato subito dopo il significativo drop di nuove funzionalità, sta creando non poche difficoltà ai possessori di questi smartphone.

Problemi di luminosità sui dispositivi Pixel

Nel fine settimana, le segnalazioni relative a problemi di luminosità sono cresciute rapidamente sulla community di Google Pixel. Un utente ha riportato un fastidioso “ridimensionamento della luminosità” durante la visione di contenuti video sul proprio Pixel 8 Pro. Secondo quanto descritto, lo schermo del dispositivo inizia a lampeggiare e la luminosità cala drasticamente ogni dieci secondi. Questo inconveniente sembra verificarsi ogni volta che l'utente guarda un video su piattaforme come Netflix o Prime Video.

Anche altri possessori di dispositivi dalla serie Pixel 7 fino al modello 9 hanno confermato esperienze simili, sottolineando il disagio causato da queste fluttuazioni imprevedibili della luminosità. In un altro resoconto, un utente ha dettagliato la situazione, evidenziando come, oltre ai problemi di luminosità, il proprio smartphone presentasse anche anomalie audio. Ciò accade quando l'equalizzatore del dispositivo è attivato, generando un abbassamento significativo del volume durante l'ascolto di canzoni rispetto ai video, creando una difficoltà di equilibrio sonoro.

Questioni audio e vibrazioni eccessive

Oltre alle problematiche legate alla luminosità, i possessori di dispositivi Pixel stanno riscontrando un aumento delle vibrazioni durante l’utilizzo. Queste difficoltà sono emerse subito dopo l’implementazione dell’aggiornamento di sicurezza di marzo, facendo sembrare che tutti questi inconvenienti siano connessi. Un portavoce di Google ha comunicato che il team è al lavoro per indagare sugli aumenti di intensità delle vibrazioni segnalati dagli utenti. Per mitigare il problema, è consigliabile modificare le impostazioni di vibrazione accedendo a Impostazioni > Suono e vibrazione > Vibrazioni e aptici.

Nel frattempo, non è ancora disponibile una soluzione definitiva a questi problemi, ma un utente ha suggerito di abbassare la frequenza di aggiornamento del display a 60Hz, invece di mantenere l’impostazione a 120Hz, per avere un’esperienza visiva meno problematica. In attesa di una risposta concreta da parte del colosso tecnologico, gli utenti potrebbero dover convivere con queste difficoltà.

Aggiornamento di sicurezza di marzo 2025 e nuove funzionalità

L’aggiornamento di sicurezza di marzo 2025, rilasciato recentemente, ha portato con sé anche novità significative. Oltre a risolvere alcuni bug nel sistema operativo, il pacchetto di aggiornamenti mirava a correggere problemi di comunicazione di rete, funzionalità della fotocamera e audio. Tuttavia, i recenti riscontri negativi da parte degli utenti fanno riferimento a problematiche che non erano presenti prima dell'installazione dell'aggiornamento.

Questo pacchetto di miglioramenti è arrivato dopo un’importante serie di nuove funzioni introdotte da Google per i dispositivi Pixel. La società ha implementato avanzati strumenti di rilevamento delle frodi per chiamate e messaggi di testo e ha attivato funzionalità per il monitoraggio della salute nel Pixel Watch 3. Nonostante queste aggiunte promettenti, gli utenti potrebbero considerare di esaminare con attenzione la situazione attuale, dato il malcontento generato da problemi persistenti.

Nel complesso, la situazione attuale dei dispositivi Pixel richiede attenzione e potrebbe indurre molti utenti a riflettere sull'opportunità di attendere ulteriori correzioni software prima di installare aggiornamenti futuri.