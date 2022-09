Online i primi render di Galaxy S23 e S23+: cosa c’è di nuovo?

Mancano tra i quattro e i cinque mesi al debutto ufficiale della nuova serie di telefoni Galaxy S23, dato che Samsung solitamente ufficializza i suoi nuovi top di gamma all’inizio dell’anno (tra gennaio e febbraio). Tuttavia, come sanno bene i fan del gigante di Seul, già diverso tempo prima del lancio sul mercato cominciano a circolare sul web voci che riguardano proprio i nuovi Galaxy S.

Non siamo nemmeno a ottobre e già abbiamo avuto modo di dare uno sguardo a diverse indiscrezioni relative ai Galaxy S23. Nelle scorse ore, sempre sul web, sono trapelati i primi render di due dei prossimi smartphone della serie S23: i dispositivi in ​​questione sono il Galaxy S23 vaniglia e il Galaxy S23+.

I render sono gentilmente concessi da Steve H. McFly, conosciuto anche come OnLeaks su Twitter, uno dei leaker più famosi e soprattutto affidabili. Le indiscrezioni riportate da OnLeaks su Twitter, in collaborazione con Digit e Smartprix (rispettivamente per S23 e S23+), sono davvero molto interessanti e vale la pena dare un’occhiata.

And now comes your very first and very early look at the vanilla #Samsung #GalaxyS23! (360° video + crispy sharp 5K renders + dimensions) #FutureSquad On behalf of @digitindia 👉🏻 https://t.co/XEl4Ti63CV pic.twitter.com/HlGz1vbSKg — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 27, 2022

I render del Samsung Galaxy S23 rivelano un dispositivo in bianco/argento e mostrano un nuovo (anche se molto familiare) design. I render confermano le dimensioni del dispositivo e la disposizione della fotocamera sul retro.

So #FutureSquad… Guess who brings you the very first and very early look at the much anticipated #Samsung #GalaxyS23Plus?! (360° video + stunning 5K renders + dimensions) On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/JHuOI4o393 You’re welcome…😏 pic.twitter.com/JAYeFvyJk3 — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 27, 2022

I render del Samsung Galaxy S23+ sono molto simili a quelli del fratello minore. Il device, infatti, sfoggia una finitura nera e presenta lo stesso design aggiornato. Anche in questo caso sono state confermate le dimensioni del telefono – il Galaxy S23+ misura 157,7 x 76,1 x 7,6 mm, pertanto sarà leggermente più alto e più largo del suo predecessore – così come la configurazione della fotocamera. Il Galaxy S23 Plus dovrebbe essere dotato di lenti individuali per la fotocamera, proprio come il Galaxy S22 Ultra.

Dato che le immagini del Galaxy S23 Ultra sono già trapelate, gli appassionati dei prodotti Samsung possono già farsi un’idea su tutti e tre i nuovi smartphone della serie Galaxy S23, anche se ovviamente molti dettagli sono ancora da prendere con la giusta cautela.

