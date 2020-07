Il prezzo delle OnePlus Buds non supererà i 100 dollari. Ma in Italia costeranno un pò di più

Tra i tanti prodotti ufficializzati in questo periodo, spiccano soprattutto i nuovi auricolari true wireless presentati dalle aziende principali che operano nel settore. Queste cuffie sono ormai dotate di caratteristiche davvero eccezionali, ed è anche per questo che i prezzi non sono più così bassi.

Anche per questo gli utenti temevano che le OnePlus Buds, ovvero i nuovi auricolari che l’azienda di Shenzhen lancerà proprio quest’oggi, potessero aver un costo un pò troppo elevato per le proprie tasche. Fortunatamente, un teaser pubblicato sull’account Instagram di OnePlus ha sgombrato il campo da ogni possibile dubbio: il prezzo delle OnePlus Buds sarà inferiore ai 100 dollari, pertanto anche in Europa i nuovi auricolari true wireless potrebbero andare in commercio a meno di 100 euro (o poco sopra).

Nel teaser spicca una rappresentazione grafica delle OnePlus Buds insieme a una didascalia che recita “$ XX.XX”, che lascia presupporre un prezzo sotto i 100 dollari (anche se il prezzo esatto è ancora ignoto). Basandoci sul cambio attuale, le OnePlus Buds potrebbero arrivare nel mercato italiano a circa 85 euro, ma bisogna tenere conto dell’IVA e dei costi di adattamento per l’Europa: l’impressione di alcuni esperti del settore è che nei mercati del Vecchio Continente il costo dei nuovi auricolari true wireless si aggirerà intorno alle 110 euro, ma non c’è ancora nulla di ufficiale.

Grazie ad un APK dall’aggiornamento OxygenOS 10.5.11 è possibile dare uno sguardo ad alcune immagini dei nuovi auricolari TWS, che dovrebbero arrivare forniti di una custodia di ricarica e con tre opzioni di colore: nero, blu e bianco. Inoltre, ci sarebbe un’opzione di abbinamento facile per gli utenti di telefoni OnePlus, esattamente come avviene con gli AirPods che si abbinano facilmente con un iPhone.

Pete Lau, CEO di OnePlus, ha recentemente confermato, tramite un post sul forum, che le OnePlus Buds garantiranno una durata totale della batteria di 30 ore, sebbene gli auricolari stessi forniscano sette ore di backup con una singola carica. Dovrebbe essere presente anche il supporto Warp Charge.

Fonte Gadgets360