I prezzi europei dei Galaxy S22 compaiono online (e non fanno esultare)

Samsung ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio sul fatto che il prossimo modello della serie Galaxy S di fascia alta sarà in sostanza un successore del Galaxy Note 20. Il telefono, che al 99% si chiamerà Galaxy S22 Ultra, dovrebbe avere un dock per lo stilo S Pen, che vedremo per la prima volta in un telefono non Note.

Si tratta senz’altro di una notizia che stuzzica i fan dell’azienda sudcoreana e soprattutto della serie Note, anche se contemporaneamente sul web sono comparsi dei riferimenti su un altro aspetto dei Galaxy S22 che non possono di certo far gioire.

In queste ultime settimane le indiscrezioni relative ai nuovi telefoni Samsung sono state davvero molte, sia dal punto di vista tecnico che in termini estetici. L’unico dettaglio poco chiaro, almeno fino ad oggi, era il prezzo. Finora, appunto, perché il noto leaker Roland Quandt ha svelato su Twitter quelle che sembrano essere le cifre stabilite dal gigante di Seul per i suoi nuovi modelli: se confermati, si tratta di prezzi piuttosto alti.

Stando a quanto riportato da Quandt, infatti, in Europa il Galaxy S22 8/128GB dovrebbe costare 849 euro, mentre la variante con 8/256GB avrà un prezzo di partenza di 899 euro. Il Galaxy S22+ con 8/128 GB costerà 1.049 euro, mentre Samsung avrebbe optato per un prezzo di 1.099 euro per il Galaxy S22+ con 8/256 GB.

Per quanto riguarda invece il modello più prestante della nuova serie, ovvero il Galaxy S22 Ultra, abbiamo un prezzo di 1.249 euro per il modello con 8/128 GB, 1.349 euro per il modello con 12/256 GB e infine 1.449 euro per la variante con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Il prezzo del Galaxy S22 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione è lo stesso del Galaxy S21 lanciato l’anno scorso: stesso discorso per la variante “base” del Galaxy S22 Ultra, anche se rispetto al modello del 2021 gli utenti non potranno disporre di 12 GB di RAM ma solo di 8 GB (anche se altre voci riportano il contrario, ndr).

Purtroppo, almeno stando a quanto riportato da Roland Quandt, non sembra essere presente il presunto modello da 1 TB, che avrebbe potuto rendere il Galaxy S22 Ultra un concentrato di produttività.

Ciò non toglie che il top di gamma della nuova serie di Samsung sia un telefono eccellente, dato che avrà specifiche hardware di prim’ordine, un sistema di fotocamere di alto livello, un’ottima batteria da 5.000 mAh (con una ricarica più rapida) e i tratti estetici che richiamano il Note. Si faranno apprezzare (e non poco) anche Galaxy S22 e S22 Plus, specialmente per i nuovi sensori della fotocamera e per il design.

