Previste significative novità per il nuovo iPhone SE: quali miglioramenti e come influenzeranno il suo valore?

Apple è pronta ad annunciare il quarto modello della serie iPhone SE nei prossimi giorni, secondo le previsioni degli analisti. La novità risiede non soltanto nel design, ma anche nelle aspettative di una migliore capacità di mantenere il valore nel tempo. Negli anni passati, i modelli SE hanno spesso sofferto di una svalutazione più rapida rispetto ai modelli di fascia alta di Apple, un aspetto che potrebbe cambiare con il nuovo lancio.

Un’analisi del valore di rivendita degli iPhone SE

Tradizionalmente, l’iPhone SE ha avuto difficoltà a mantenere il proprio valore nel mercato dell’usato, soprattutto a causa del prezzo contenuto. Secondo uno studio effettuato da SellCell, i modelli precedenti hanno subito una perdita di valore molto più marcata rispetto ai modelli standard di iPhone. Ad esempio, il terzo modello SE ha perso il 42,6% del suo valore solo nel primo mese e il 57,8% dopo sei mesi. In confronto, l’iPhone 15 ha visto un calo del 28,8% nel primo mese e del 27,8% dopo sei mesi.

Questo trend è stato confermato anche dalla seconda generazione dell’iPhone SE che ha registrato un decremento del 50,8% nel suo valore in sei mesi, a differenza della serie iPhone 14 che ha visto una perdita del 31,1% nello stesso periodo. Questi dati possono essere attribuiti all’iniziale prezzo più basso dell’iPhone SE, all’utilizzo di design più datati e a una domanda complessiva minore nel mercato dell’usato.

I modelli mini a confronto: un esempio di migliore ritenzione del valore

Non tutti gli iPhone di prezzo contenuto hanno visto la stessa sorte riguardo alla perdita del valore. Ad esempio, l’iPhone 13 mini ha mantenuto il suo valore in modo decisamente migliore rispetto ai modelli SE. Nel primo mese ha perso solo il 19,2% del suo valore, in netto contrasto con il 42,6% del terzo modello SE. Anche dopo un anno, la sua svalutazione si è limitata al 46,1%, contro il 64,4% del modello SE. Anche a 24 mesi, l’iPhone 13 mini aveva perso soltanto il 53% del suo valore originale, facendolo avvicinare più ai modelli top gamma che agli SE.

Aspettative per il nuovo design e caratteristiche tecniche

Con il prossimo lancio del nuovo iPhone SE, ci si aspetta un cambio di rotta per quanto riguarda la svalutazione. Il modello dovrebbe presentare un design più moderno e specifiche tecniche notevolmente aggiornate, il che potrebbe incoraggiare una domanda più sostenuta nel tempo. Con l’adozione di un design stile iPhone 14, accompagnato da un chipset di alta gamma e un sistema di fotocamere migliorato, il nuovo smartphone potrebbe avere maggiori chance di rimanere competitivo a lungo.

Come accaduto per altri dispositivi, anche l’iPhone SE subisce un’ulteriore svalutazione dopo il lancio di un successore. Il secondo modello SE, per esempio, ha visto un’ulteriore perdita del 4% del valore entro 12 settimane dal rilascio del terzo modello. Pertanto, per chi desidera effettuare un upgrade, è consigliabile farlo tempestivamente dopo il lancio al fine di massimizzare il valore di rivendita.

Influenza del prezzo sulla percezione del valore

Un altro fattore cruciale che influenzerà la ritenzione del valore dell’iPhone SE di quarta generazione è il prezzo di lancio. Le indiscrezioni indicano che il costo potrebbe partire da 499 dollari negli Stati Uniti, in aumento rispetto ai 429 dollari dell’attuale modello. Questo potrebbe rendere il nuovo iPhone SE un’opzione interessante per i clienti attenti al budget, ma al contempo accrescere le aspettative riguardo ai miglioramenti hardware che giustificherebbero l’aumento del prezzo.

Apple ha inoltre deciso di posticipare il lancio del quarto iPhone SE, allungando l’intervallo di due anni soliti tra gli aggiornamenti. Questo ha creato un divario più ampio nella sua gamma, risultando in un numero ridotto di opzioni accessibili dotate di hardware aggiornato. Questo potrebbe comportare un incremento della domanda per il nuovo iPhone SE al momento del lancio, soprattutto se il dispositivo offrirà sostanziali miglioramenti rispetto ai modelli precedenti.