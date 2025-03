Previsioni sul primo iPhone pieghevole: prezzo e caratteristiche definitive

Il mondo della tecnologia è in fermento per l’arrivo del primo iPhone pieghevole, previsto per il 2026-2027. Secondo l’analista Tim Long di Barclays, il costo iniziale di questo innovativo dispositivo potrebbe attestarsi intorno ai 2.300 dollari negli Stati Uniti, collocandolo come il modello di iPhone più costoso mai realizzato. Questo articolo esplorerà le previsioni di prezzo e le caratteristiche attese dell’iPhone pieghevole, basandosi su recenti studi di mercato e voci dall’industria.

Il costo elevato e le sue implicazioni

L’analisi di Long evidenzia come un prezzo di partenza di 2.299 dollari rappresenterebbe quasi il doppio del costo dell’attuale iPhone 16 Pro Max, che parte da 1.199 dollari. Questo significativo scostamento di prezzo potrebbe influenzare negativamente il volume di vendite, limitando l’accessibilità del prodotto a una fascia ristretta di consumatori. La previsione di Long è emersa dopo una visita in Asia, dove ha incontrato produttori di hardware dicendo che all’interno della catena di approvvigionamento si discute sempre più dell’uscita di questo modello nei prossimi anni.

Ming-Chi Kuo, analista del settore, ha già anticipato un prezzo compreso tra 2.000 e 2.500 dollari, confermando anche che altri esperti concordano sul fatto che l’iPhone pieghevole non potrà essere un dispositivo economico. Nonostante il prezzo elevato, Kuo sostiene che ci possa essere una forte richiesta per questo innovativo smartphone, se la qualità del prodotto riuscisse a soddisfare le aspettative. Una delle sfide più rilevanti che Apple dovrà affrontare sarà la produzione di uno schermo pieghevole privo di segni visibili di piegatura, un aspetto che rappresenterebbe un grande avanzamento tecnologico.

Caratteristiche attese del dispositivo

Secondo le informazioni trapelate, l’iPhone pieghevole sarà equipaggiato con un display interno da 7,8 pollici e uno esterno da 5,5 pollici. Sarà dotato di due fotocamere posteriori, una fotografica frontale e un pulsante di accensione con Touch ID, in sostituzione del Face ID. Questa scelta potrebbe rappresentare una novità significativa nel design del dispositivo.

In termini di design, l’iPhone pieghevole avrà uno spessore di appena 4,5 mm quando aperto e tra i 9 mm e i 9,5 mm quando chiuso. Kuo ha specificato che il dispositivo presenterà una scocca in titanio, mentre la cerniera utilizzerà un mix di titanio e acciaio inox, per garantire sia resistenza che leggerezza.

Tempistiche di produzione e lancio

Il previsto avvio della produzione di massa è fissato per il quarto trimestre del 2026. Questo tempo di sviluppo suggerisce che Apple sta prendendo sul serio la realizzazione di un iPhone pieghevole, e il fatto di voler offrire un prodotto all’avanguardia nel mercato. Con il lancio previsto all’inizio del 2027, gli appassionati di tecnologia e i fan della Mela morsicata dovranno attendere ancora qualche anno prima di poter vedere e, si spera, provare questo atteso smartphone.

Le prospettive di un iPhone pieghevole segnano un’era di evoluzione nel settore degli smartphone, spingendo altre aziende a rivedere le proprie strategie e i propri prodotti.