Presunto Redmi K40 5G avrà display a 120Hz e batteria da 4.500 mAh

Secondo quanto riferito, Redmi sta lavorando alla serie Redmi K40. Secondo il noto, quanto affidabile leaker, ”Digital Chat Station” un nuovo telefono Redmi sarebbe in arrivo con SoC Dimensity 1000+. Secondo indiscrezioni potrebbe essere il modello in discussione potrebbe essere il nuovo Redmi K40 5G. Ora lo stesso leaker ho condiviso su Weibo nuove informazioni in merito alla batteria e al display.

Redmi K40 5G: nuove indiscrezioni

Il post condiviso da Digital Chat Station non menziona direttamente Redmi K40 5G, ma afferma che è in arrivo un nuovo dispositivo con display che supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz e che avrà in dotazione una batteria da 4500mAh.

Di recente, un telefono Xiaomi con numero di modello M2006J10C è stato individuato in occasione della certificazione di radiofrequenza in Cina. La certificazione ha solo rivelato che si tratta di un dispositivo con connessione 5G. Il portatile ha anche superato la certificazione 3C cinese, svelando che potrebbe essere spedito con un caricabatterie da 33 W. Si dice che lo smartphone Dimensity 1000+ di Redmi che ha ottenuto tutte queste certificazioni sarà il nuovo Redmi K40 5G. Il dispositivo debutterà a fine luglio, quindi pensiamo che la società cinese possa presto iniziare a condividere qualche informazione in merito.

Alcuni rapporti hanno affermato che il Redmi K40 5G sarà equipaggiato con un obiettivo Sony IMX686 da 64 megapixel come sensore principale. Lo stesso obiettivo è disponibile nella comparto fotografico posteriore del Redmi K30 5G. Probabilmente, il nuovo K40 avrà in dotazione un sistema quad-camera potenziato pur mantenendo l’obiettivo primario del modello precedente.

Fonte gizmochina