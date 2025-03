Presentazione dei nuovi iPad: le ultime novità di Apple in arrivo a marzo 2025

Apple ha fatto parlare di sé questa settimana, non limitandosi a lanciare un nuovo iPad, ma ben due. L'attesa per i nuovi dispositivi è alta, con il modello entry-level che parte da un prezzo di 349 dollari, mentre gli iPad Air, disponibili nelle versioni da 11 e 13 pollici, saranno venduti rispettivamente a 599 e 799 dollari. I due tablet saranno disponibili per l'acquisto dal 12 marzo, mentre è già possibile effettuare il preorder dal 4 marzo presso Apple e Best Buy.

Le caratteristiche principali dei nuovi iPad

I nuovi modelli di iPad rappresentano solo un leggero miglioramento rispetto alle versioni precedenti. L'undicesima generazione dell'iPad offre il doppio della memoria interna rispetto al modello precedente, passando da 64 GB a 128 GB. Tuttavia, resta l’unico dispositivo della gamma Apple attuale privo del supporto per Apple Intelligence. Questo dispositivo non utilizza il silicio Apple, ma la casa di Cupertino annuncia l’upgrade del chip A16, che offre prestazioni superiori del 30% rispetto al chip A14 presente nell'iPad di decima generazione.

Per quanto riguarda gli iPad Air, entrambi i modelli sfruttano il chip M3 di Apple. Anche se non è potente come il chip M4 dei più recenti modelli Pro, Apple sostiene che l’iPad Air sarà due volte più veloce rispetto al modello Air alimentato da M1 rilasciato nel 2022. Il chip M3 porta con sé miglioramenti anche a livello grafico, inclusa la supporto per la caching dinamica, che ottimizza l'uso della memoria, migliorando quindi l’esperienza con le app più esigenti.

Accessori e compatibilità dei nuovi dispositivi

Entrambi i modelli di iPad supportano l'Apple Pencil con connessione USB-C. Però, solo l'iPad Air è compatibile con l'Apple Pencil Pro, che offre funzioni avanzate come il supporto per "Find My" e un sensore giroscopico. In aggiunta, l’iPad Air alimentato dal chip M3 è compatibile con il nuovo Magic Keyboard, che include un trackpad più ampio e una fila di tasti funzione con 14 tasti, facilitando la regolazione del volume e di altre impostazioni. I prezzi del nuovo keyboard partono da 269 dollari per il modello da 11 pollici e 319 dollari per il modello da 13 pollici.

Come prenotare i nuovi modelli di iPad

Il lancio del nuovo iPad è fissato per il 12 marzo e sarà disponibile in quattro colorazioni: blu, rosa, giallo e argento. Gli utenti possono prenotare sin da ora il modello base con Wi-Fi e 128 GB di memoria a partire da 349 dollari. Chi desidera più spazio può optare per la versione da 256 GB a 449 dollari o quella da 512 GB a 649 dollari.

Per le versioni con connettività cellulare, i prezzi partono da 499 dollari per il modello da 128 GB, 599 dollari per la versione da 256 GB e 799 dollari per quella da 512 GB.

Prenotazione dei nuovi iPad Air

Il nuovo iPad Air si presenta in due varianti: la versione da 11 pollici e quella da 13 pollici, entrambe disponibili in quattro colori: grigio scuro, blu, viola e una tonalità "starlight" crema. Il preorder per l’iPad Air da 11 pollici è disponibile a partire da 599 dollari per la versione con Wi-Fi e 128 GB, con opzioni per 256 GB a 699 dollari, 512 GB a 899 dollari e 1 TB a 1.099 dollari. Per chi cerca la connettività cellulare, il costo parte da 749 dollari per il modello con 128 GB, 849 dollari per 256 GB, 1.049 dollari per 512 GB e 1.249 dollari per 1 TB.

Il modello da 13 pollici dell'iPad Air può essere prenotato a partire da 799 dollari per la versione con Wi-Fi e 128 GB, aumentando a 899 dollari per 256 GB, 1.099 dollari per 512 GB e 1.299 dollari per 1 TB. Per il modello dotato di LTE, i prezzi partono da 949 dollari per 128 GB, 1.049 dollari per 256 GB, 1.249 dollari per 512 GB e 1.449 dollari per 1 TB.

In attesa della distribuzione, gli appassionati di tecnologia possono già esplorare le opzioni disponibili per prenotare i nuovi dispositivi Apple.