Presentato ufficialmente il Google Pixel 9a: caratteristiche, prezzo e disponibilità

È ufficiale: dopo settimane di attese e speculazioni, il Google Pixel 9a è stato presentato. Questo nuovo smartphone di fascia media della casa di Mountain View è pronto a conquistare il mercato, anche in Italia. Vediamo insieme le specifiche, le innovazioni e perché potrebbe essere un’ottima scelta per chi desidera un dispositivo Android di qualità senza dover spendere una fortuna.

Design e display

Il Google Pixel 9a si presenta con un design rinnovato, caratterizzato da un profilo piatto ed elegante che rende il dispositivo più moderno. I bordi arrotondati offrono una presa confortevole, mentre la struttura è costruita in alluminio riciclato, vetro e plastica, rendendolo anche un’opzione ecocompatibile. Una delle novità più interessanti è la certificazione IP68, che garantisce la resistenza contro acqua e polvere, facendo di questo modello il più resistente mai prodotto nella serie Pixel A.

Il display è un Actua Display da 6,3 pollici, dotato di tecnologia pOLED con un rapporto di forma di 20:9. Questo schermo offre una risoluzione di 2424 x 1080 pixel con 422,2 PPI. La luminosità raggiunge un picco di 2700 nit, il che rappresenta un incremento significativo rispetto al Pixel 8a. La caratteristica “refresh rate” variabile da 60 a 120 Hz, unita al supporto HDR e alla riproduzione di 16 milioni di colori, rende l’esperienza visiva particolarmente coinvolgente e dinamica. La protezione del vetro Corning Gorilla Glass 3 contribuisce a garantire una maggiore durabilità nel tempo.

Specifiche tecniche e prestazioni

Sotto il cofano, il Google Pixel 9a è alimentato dal SoC Google Tensor G4, insieme a un co-processore di sicurezza Titan M2. Questo hardware è supportato da 8 GB di RAM e offre due opzioni di spazio di archiviazione: 128 o 256 GB. Grazie a una batteria di 5100 mAh, si promettono ottime performance in termini di autonomia, con Google che dichiara oltre 30 ore di utilizzo medio e più di 100 ore in condizioni di Risparmio Energetico Estremo.

Dal punto di vista fotografico, lo smartphone è equipaggiato con una configurazione a tripla fotocamera. Sul retro, spiccano un sensore principale Quad PD Dual Pixel da 48 MP, capace di catturare immagini di alta qualità grazie a funzioni avanzate, e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale da 13 MP completa un set di strumenti utili per scatti di alta qualità. Grazie a modalità come Night Sight, Macro Focus e Astrofotografia, gli utenti possono sperimentare diverse possibilità fotografiche, mentre la funzione “Aggiungimi” assicura che nessuno venga escluso dalle immagini di gruppo.

Innovazioni nel software e intelligenza artificiale

Google Pixel 9a è dotato di Android 15, promettendo sette anni di aggiornamenti software che includono patch di sicurezza e nuove funzionalità. Una delle novità più attese è l’assistente digitale Google Gemini, basato su intelligenza artificiale, che può semplificare notevolmente molte operazioni quotidiane. Questa funzione è progettata per apprendere con l’uso e supporta attività come l’organizzazione delle informazioni e la pianificazione di eventi.

Tra le caratteristiche più innovative, gli utenti possono beneficiare di funzioni di sicurezza avanzate come il Filtro chiamate e il Rilevamento di incidenti. Le nuove funzionalità di Gemini Live consentono anche interazioni più naturali, creando conversazioni fluide e utili durante la navigazione online. Grazie all’app Google Family Link, i genitori possono gestire facilmente le attività digitali dei propri figli, controllando il tempo di utilizzo delle app e revisionando scaricamenti.

Prezzo e disponibilità in Italia

Per quanto riguarda il prezzo, il Google Pixel 9a sarà disponibile in Italia a partire da aprile 2025. I consumatori potranno scegliere tra due versioni con memoria interna da 128 o 256 GB, con un costo iniziale di 549 euro. Il dispositivo sarà venduto presso il Google Store e in vari punti vendita come Amazon, Unieuro, MediaWorld, Euronics e Vodafone. Le colorazioni disponibili includeranno Nero ossidiana, Grigio creta, Rosa peonia e Viola ametista.

Con l’acquisto, i clienti riceveranno anche alcuni abbonamenti in omaggio, incluso 3 mesi di Google One, 3 mesi di YouTube Premium e 6 mesi di Fitbit Premium, rendendo l’acquisto del Pixel 9a ancora più interessante.