Presentato il RedMagic 10 Air: il primo smartphone da gioco senza interruzioni

Il mondo degli smartphone da gioco accoglie un nuovo protagonista: il RedMagic 10 Air, recentemente svelato il 9 aprile e previsto per il lancio il 16 aprile. Questo dispositivo si distingue per essere il più leggero e sottile della sua categoria, ovvero gli smartphone a schermo completo, ossia privi di interruzioni nella visualizzazione. Con un progetto audace, la fotocamera frontale è stata integrata sotto lo schermo, eliminando la fastidiosa fascia nera che caratterizza la maggior parte dei telefoni. Non sarà più necessario tollerare il buco sullo schermo, ma si potrà godere di un’esperienza visiva continua e davvero coinvolgente.

Un’innovazione co-sviluppata con BOE

Il display del RedMagic 10 Air è il risultato di cinque anni di lavoro tra RedMagic e BOE. Questo schermo di ultima generazione garantisce un’eccezionale densità di pixel nell’area del sensore della fotocamera, precisamente allineata con il resto dello schermo. Questo accorgimento assicura un’ottima qualità visiva, in ogni angolo. La cura dei dettagli non si ferma qui: il dispositivo sarà disponibile in tre colori accattivanti, ovvero Shadow Black, Frost White e Flame Orange. La versione arancione si distingue per un design trasparente che mette in mostra la struttura interna, richiamando alla mente l’estetica di prodotti come quelli di Nothing, pur mantenendo un proprio carattere unico. Il rapporto schermo-corpo è impressionante, con bordi sottili che massimizzano l’area visibile.

Potenza e prestazioni alla massima potenza

Alla base del RedMagic 10 Air si trova il potente processore Snapdragon 8 Gen 3, che promette performance eccezionali. Il dispositivo monta un display BOE da 6,8 pollici e si avvale di una fotocamera frontale da 16MP, mentre sul retro è equipaggiato con un’impostazione a doppia fotocamera da 50MP, capace di catturare immagini straordinarie. Un altro punto di forza è la batteria da 6.000mAh, supportata da una ricarica rapida da 80W.

Innovazione e design nel gaming

RedMagic non è nuova alle innovazioni. In una recente apparizione all’MWC di Barcellona, abbiamo avuto modo di provare il RedMagic 10 Pro Golden Saga, il cui sistema di raffreddamento avanzato a 11 strati è stato progettato con placcatura in oro e argento per migliorare la conduttività termica. Due ventole interne capaci di raggiungere 23.000 RPM ottimizzano ulteriormente l’espulsione del calore. La variante Pro vanta un chip Elite e una straordinaria configurazione di 24 GB di RAM con 1 TB di storage, perfetta per i giochi più intensi. Il display AMOLED da 144Hz senza ritagli per la fotocamera offre un’esperienza di gioco senza interruzioni, mentre la batteria, con una generosa capacità di 7.050mAh, promette un utilizzo prolungato. Utilizza tecnologie avanzate in silicio-carbonio per ottenere una densità energetica elevata. La ricarica rapida a 100W assicura che la pausa tra una sessione di gioco e l’altra sia ridotta al minimo.

Con queste caratteristiche, il RedMagic 10 Air si preannuncia affrontare a testa alta il mercato competitivo degli smartphone per gaming, proseguendo la tradizione di innovazione e prestazioni elevate portata avanti dal brand.