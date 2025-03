Presentato il nuovo mouse NZXT Lift Elite Wireless: prestazioni elevate e design minimalista

Siamo tornati a parlare dell’universo delle periferiche gaming, e oggi ci concentriamo su un prodotto decisamente interessante: il NZXT Lift Elite Wireless. Questo mouse si propone di attrarre i videogiocatori che cercano un equilibrio fra performance elevate e un design semplice, senza trascurare un prezzo accessibile. NZXT, noto soprattutto per i suoi sistemi di raffreddamento e componenti per PC, ha espanso il suo assortimento con prodotti come PC preassemblati e una gamma di accessori dedicati ai gamer.

Caratteristiche e progettazione di NZXT Lift Elite Wireless

Il nuovo mouse di NZXT si distingue per un design simmetrico studiato specificamente per i giocatori destrorsi. Con un peso di soli 57 grammi, è caratterizzato da una forma ergonomica adatta a mani di dimensioni medie. La scocca in plastica PBT conferisce robustezza, mentre i piedini in PTFE ne ottimizzano la scorrevolezza. Il design minimalista non include elementi RGB, fatta eccezione per un LED posizionato sotto la rotella del mouse, un accorgimento che contribuisce a mantenere il profilo elegante e sobrio.

NZXT ha investito nella qualità del grip, una delle caratteristiche fondamentali per un mouse da gioco. La superficie dei pulsanti e della rotella di scorrimento sono progettate per garantire una presa sicura e confortevole, adattandosi perfettamente a diverse impugnature. I grip micro-dot sui lati offrono un ulteriore supporto per un’esperienza di gioco più coinvolgente. I pulsanti programabili, situati sul lato sinistro, includono un tasto per la selezione dei DPI posizionato strategicamente in modo da favorirne l’uso rapido.

Un elemento importante del NZXT Lift Elite Wireless è il suo hardware. Con switch ottici TTC Optical 60 gF, il mouse offre un tempo di risposta rapidissimo di appena 0,2 millisecondi e con una durata garantita di 100 milioni di clic. Il cuore pulsante di questo dispositivo è il sensore ottico PixArt PMW3395, capace di raggiungere la risoluzione massima di 26.000 DPI, con opzioni di regolazione a intervalli di 100 DPI. La velocità di 650 IPS e un’accelerazione di 50 G rendono il mouse adatto per le esigenze della maggior parte dei giocatori, anche se non rappresenta il prodotto top di gamma sul mercato.

Prestazioni e autonomia

Uno dei punti di forza del NZXT Lift Elite Wireless è senza dubbio il polling-rate, che può arrivare a 8.000 hertz quando si utilizza il cavo USB, mentre in modalità wireless si stabilizza attorno ai 4.000 hertz. Queste specifiche sono particolarmente significative per i videogiocatori professionisti, che possono trarre vantaggio dal funzionamento fluido e reattivo offerto dal mouse. Tuttavia, per gli utenti casual, potrebbe sembrare eccessivo investire in un polling-rate così elevato.

La gestione della batteria, sebbene molto importante, ha mostrato alcuni limiti. Il produttore dichiara un’autonomia di 70 ore con un polling-rate di 1.000 hertz, ma i nostri test condotti a 4.000 hertz indicano che l’autonomia scende a sole 15 ore. Ciò implica che, per sessioni di gioco prolungate, i videogiocatori potrebbero dover ricaricare la periferica più frequentemente. La scelta di non includere luci RGB è probabilmente mirata a ottimizzare i consumi energetici, consentendo a questo mouse di eccellere in durata.

Software e personalizzazione

Affidato al software NZXT CAM, il mouse Lift Elite Wireless offre diverse opzioni di personalizzazione. Questo programma consente agli utenti di modificare vari parametri, tra cui DPI, polling-rate e altezza di sollevamento, per adattare il mouse alle proprie esigenze personali. È possibile anche salvare fino a cinque profili utente, per passare facilmente da un settaggio all’altro durante le partite. L’interfaccia del software è intuitiva e permette di gestire anche funzioni avanzate, sebbene non tutte le potenzialità di altri software concorrenti siano presenti.

In aggiunta, l’editor di Macro incorporato offre la possibilità di personalizzare i tasti secondo le proprie preferenze, rendendo il mouse versatile non solo in ambito gaming, ma anche per utilizzzi quotidiani.

Conclusioni sulla prova del mouse NZXT Lift Elite Wireless

In questa settimana di utilizzo, il NZXT Lift Elite Wireless ha convinto in diversi aspetti, come la reattività e la versatilità nell’utilizzo quotidiano. Il peso contenuto e le specifiche tecniche in dotazione contribuiscono a una sensazione di velocità e fluidità durante il gioco, mentre l’ergonomia gioca un ruolo cruciale nella riuscita generale della periferica. Il grip ottimizzato e la qualità costruttiva sono sicuramente punti a favore da valutare, rendendo il mouse comfortevole anche per sessioni di lunga durata.

Tuttavia, l’autonomia rappresenta una criticità da affrontare, e NZXT dovrà migliorare questo aspetto per le future edizioni. La posizione del pulsante DPI sul fondo, anche se non ha creato inconvenienti durante il nostro utilizzo, potrebbe essere un dettaglio da riconsiderare.

Il NZXT Lift Elite Wireless è disponibile per l’acquisto al prezzo di circa 90 euro, il che lo posiziona come una valida opzione nel panorama dei mouse da gaming senza fili, puntando a soddisfare le esigenze di molti videogiocatori appassionati.