Presentato il nuovo Framework Laptop 12: il convertible economico con performance sorprendenti

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione, e Framework ha festeggiato quasi quattro anni di successi con il suo laptop riparabile e aggiornabile, il Framework Laptop 13. Nella prima parte del 2024, l'azienda ha svelato un modello ancora più grande e potente, il Framework Laptop 16. Oggi, durante un evento dedicato ai prodotti, la compagnia ha introdotto un’anticipazione del suo terzo laptop, il Framework Laptop 12, un convertible pensato per chi ha un budget limitato.

Un design innovativo al servizio degli studenti

Il Framework Laptop 12 si distingue per un touchscreen convertibile da 12.2 pollici con una risoluzione di 1920×1200. Il display è progettato per poter essere ruotato e piegato grazie a un sistema di cerniere flessibili, simile al noto design Yoga di Lenovo. Secondo le dichiarazioni di Nirav Patel, CEO di Framework, la creazione del dispositivo è stata ispirata dalla volontà di fornire uno strumento utile per gli studenti. Pertanto, il laptop sarà disponibile in cinque diverse colorazioni e presenta una scocca in plastica bicolore, con un telaio interno in metallo, diversamente dagli altri modelli dell'azienda che si basano principalmente su una cornice in alluminio.

A dimostrazione del focus sull'usabilità, Framework prevede di offrire una penna opzionale con il Laptop 12, contribuendo a rendere la scrittura e la creatività più immediati e intuitivi.

Specifiche tecniche e innovazioni

A differenza del Laptop 13, che offre già processori di prima generazione Intel Core Ultra e i nuovi AMD Ryzen AI 300, il Laptop 12 avrà un proprio sistema distinto con schede madri e accessori propri, oltre a un programma di aggiornamenti separato. Nonostante i chipset Intel Core i3 e i5 di tredicesima generazione siano stati lanciati nel 2022, Framework sostiene che il Laptop 12 sarà inaspettatamente potente per la sua categoria.

Il design autonomo del Laptop 12 promette di soddisfare le esigenze di un'utenza giovane e dinamica, cercando di garantire prestazioni e affidabilità. La scelta di utilizzare componenti di più vecchia generazione non implica un compromesso sulla potenza, secondo l'azienda, che punta a posizionarsi in modo competitivo nel segmento dei laptop accessibili al pubblico.

Versatilità e praticità per ogni giorno

Il Framework Laptop 12 si propone come un dispositivo versatile, pronto a soddisfare le esigenze di studenti e professionisti che richiedono un laptop non solo per studiare, ma anche per lavorare. La capacità di essere configurato e aggiornato facilmente rende il nuovo modello un'opzione interessante nel mercato attuale, dove la sostenibilità e la riparabilità diventano sempre più centrali nelle scelte dei consumatori.

Con una disponibilità programmata e un design curato nei dettagli, Framework si prepara a lanciare un laptop che non è solo economico, ma anche ricco di funzioni. Sebbene ci si aspetti che la società continui a innovare nel campo, il Laptop 12 potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella democratizzazione della tecnologia laptop di qualità.