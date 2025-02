Presentata la nuova generazione del Bimby: TM7 ufficiale con tante funzioni innovative

Un grande annuncio è arrivato da Berlino, dove Vorwerk ha svelato il Bimby TM7, un robot da cucina completamente rinnovato che promette di ampliare le possibilità culinarie di chi ama sperimentare in cucina. Questo dispositivo, già disponibile per il preordine, inizierà a essere consegnato in Italia dal mese di aprile 2025, al prezzo di 1.599 euro. Scopriamo le novità di questo atteso modello che va a sostituire il precedente TM6, un vero e proprio successo tra i consumatori.

Il percorso di sviluppo del Bimby TM7

Il Bimby TM7 è frutto di ben sei anni di lavoro e di un investimento che supera i 170 milioni di euro. Questo tempo e risorse dedicate hanno portato a un prodotto che non solo si propone come un semplice aggiornamento, ma come una vera evoluzione nel mondo dei robot da cucina. Con il TM6 che ha conquistato circa otto milioni di clienti in tutto il mondo, il nuovo modello è chiamato a raccogliere un'eredità importante, in un mercato sempre più competitivo e ricco di alternative.

La nuova versione si presenta con un design elegante e funzionale. Vorwerk ha completamente ripensato l'aspetto esteriore del robot, eliminando la precedente struttura attorno al boccale. Questo ora spicca in solitario, racchiuso in una struttura isolante che evita il rischio di scottature. La capienza del boccale è rimasta di 2,2 litri, perfetta per preparare pasti per famiglie numerose.

Design e tecnologia avanzata

L'aspetto del Bimby TM7 è stato modernizzato, con una scocca nera che abbandona l'iconico bianco della versione precedente. Ma il vero protagonista è il display touch da 10 pollici, che offre un'esperienza visiva avvincente, simile a quella di un'auto di lusso. Questo ampio schermo consente una navigazione intuitiva tra le funzionalità e le ricette disponibili, facendo fare un vero salto di qualità nel modo di interagire con il robot da cucina.

In un colloquio con i designer che hanno lavorato al progetto, è emerso che la superficie esterna è stata progettata per trattenere meno sporco e impronte, facile da pulire con un semplice panno umido. La praticità e la pulizia sono aspetti fondamentali per chi utilizza quotidianamente un attrezzo da cucina come questo.

Funzioni multifunzionali del Bimby TM7

Il Bimby TM7 è dotato di ben 20 funzioni diverse, che spaziano dall'impastare al cuocere a vapore, dal frullare al riscaldare. Una delle novità più attese è la funzione di rosolatura, che permette di tostare ingredienti come i chicchi di riso prima di iniziare la cottura di piatti come il risotto. La versatilità del Bimby è ulteriormente potenziata dall’app Cookidoo, accessibile con un abbonamento di 12 mesi incluso nel prezzo del robot, che offre oltre 100.000 ricette da esplorare.

Il display più grande non solo offre un’ottima resa visiva delle ricette, ma consente anche un monitoraggio in tempo reale della preparazione. Grazie alla tecnologia, è possibile controllare il robot da remoto tramite smartphone, facilitando l'interazione e il monitoraggio anche quando non si è fisicamente in cucina.

Rumorosità e modalità operativa

Uno degli aspetti più innovativi del TM7 è la riduzione della rumorosità durante il funzionamento. I test condotti hanno dimostrato che, fino al livello 5 di velocità, il robot è quasi silenzioso, un netto miglioramento rispetto al modello precedente. Inoltre, il dispositivo permette di cucinare senza coperchio per monitorare meglio il processo, con le lame che si arrestano automaticamente in assenza di copertura.

Il Bimby offre due modalità di utilizzo: la modalità guidata, in cui l'utente viene accompagnato nella preparazione dei piatti, e la modalità manuale, che consente di scegliere personalmente le impostazioni di cottura. Questa doppia opzione va incontro alle esigenze di utenti con diverse competenze culinarie, dalla base ai più esperti.

Innovazioni future e opportunità per i possessori di TM6

La discussione sull'intelligenza artificiale ha avuto un ruolo di primo piano durante la presentazione. Il team di Vorwerk ha annunciato che sta lavorando su algoritmi proprietari che miglioreranno ulteriormente l'automazione del robot. Attualmente, il TM7 non può identificare gli ingredienti inseriti autonomamente o generare ricette sulla base di ciò che è disponibile in dispensa. Tuttavia, si prevede che nei prossimi aggiornamenti software ci saranno migliorie significative in tal senso.

Fino all'inizio delle consegne, i consumatori possono già prenotare il Bimby TM7 presso i rivenditori autorizzati. Coloro che hanno recentemente acquistato un TM6 avranno la possibilità di sostituirlo con il nuovo modello. Vorwerk assicura inoltre che continuerà a garantire supporto al TM6 per un decennio, attraverso garanzie e disponibilità di pezzi di ricambio, per i clienti che desiderano mantenere il loro modello attuale.