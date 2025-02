Preordini in arrivo per i nuovi laptop NVIDIA con GPU RTX 50-series, ecco cosa sapere

Il 25 febbraio 2025 segnerà l'inizio della possibilità di prenotare i laptop equipaggiati con le nuovissime GPU RTX 50-series di NVIDIA. Questo lancio segue la presentazione avvenuta al CES 2025, dove l'azienda ha svelato i dettagli delle innovative schede grafiche per il mercato mobile, attese per il mese di marzo.

Prezzi delle GPU RTX 50-series

In occasione del CES, NVIDIA ha fornito indicazioni sui prezzi delle sue nuove GPU ai produttori. Ecco un elenco delle configurazioni disponibili e dei relativi prezzi suggeriti:

RTX 5070 laptop : 1.299$

1.299$ RTX 5070 Ti laptop : 1.599$

1.599$ RTX 5080 laptop : 2.199$

2.199$ RTX 5090 laptop : 2.899$

I costi finali per i consumatori saranno sicuramente superiori, e i prezzi ufficiali per il mercato europeo non sono ancora stati comunicati. Tuttavia, alcuni rivenditori americani hanno già iniziato a pubblicare le inserzioni, con modelli che presentano un ampio range di prezzi, esattamente dai 1.800$ fino a 4.200$. Tra i brand visibili spiccano modelli di Asus, tra cui spicca l'Asus ROG Strix G16 con RTX 5070 Ti al prezzo di 1.899$ e l'Asus ROG Strix Scar 18 equipaggiato con RTX 5090 a 4.199$.

Innovazioni tecnologiche delle nuove GPU

Le nuove GPU mobili della serie RTX 50 offrono miglioramenti notevoli nel ray tracing e nell'upscaling tramite intelligenza artificiale, contribuendo a elevare l'esperienza di gioco sui laptop. Con l'uso dell'architettura Blackwell, già presente nelle schede desktop, NVIDIA promette prestazioni superiori unite a un'elevata efficienza energetica. Queste innovazioni semanticamente rivolgono l'attenzione agli appassionati di gaming che ricercano prestazioni elevate e affidabilità.

Importanti sviluppi sono stati implementati nella suite Max-Q, finalizzati a garantire fino al 40% in più di autonomia. Tra le ulteriori ottimizzazioni introdotte troviamo l'Advanced Power Gating e il ricorso a memoria GDDR7, altamente efficiente in termini di consumi. Queste modifiche contribuiscono a migliorare significativamente l'esperienza utente, soddisfacendo le esigenze di chi gioca su laptop.

Il mercato europeo e i preordini

Mentre i dettagli sui prezzi specifici per l'Europa sono ancora in fase di definizione, è atteso con curiosità quale dei marchi presenti avvierà i preordini in data 25 febbraio. Alcuni dei nomi di spicco, oltre ad Asus, includono HP, Acer, Dell, Gigabyte, Lenovo, MSI e Razer, tutte pronte a lanciare i loro nuovi laptop dotati delle avanzate GPU NVIDIA.

Non appena avremo aggiornamenti su quali modelli saranno disponibili per il preordine e le relative cifre per il mercato europeo, non esiteremo a informare il pubblico. Rimane da vedere come si evolverà questa situazione e quali saranno le offerte per i gamer che desiderano accaparrarsi questi dispositivi di ultima generazione.

NVIDIA si prepara dunque a consolidare la propria leadership nel mercato delle GPU per gaming mobile, continuando a spingere sull'acceleratore dell'innovazione e delle prestazioni.